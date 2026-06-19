李在明主持记者会介绍访欧与G7峰会成果 披露韩美首脑会晤细节

纽斯频通讯社首尔6月19日电 韩国总统李在明19日表示，在日前举行的七国集团（G7）峰会期间，与美国总统特朗普就朝鲜核问题进行深入交流，双方一致认为应以更加务实和分阶段的方式解决问题。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

李在明当天在总统府青瓦台春秋馆举行访欧及出席G7峰会成果说明会时表示，在峰会期间通过正式晚宴等多个场合与特朗普进行了坦诚沟通。法国总统马克龙还专门安排两人在晚宴上相邻就座，以便双方深入交流。

李在明透露，在G7领导人集体合影期间，特朗普主动询问朝鲜问题进展情况。特朗普认为，在朝鲜拥有核武器之前，本应采取更多措施加以阻止，但相关努力未能实现，这令人感到遗憾。

李在明表示，已向特朗普说明，目前朝鲜核问题已经不同于一般核扩散问题，不能简单套用处理其他国家核问题的方式加以应对。

双方认为，应充分考虑韩半岛现实情况，采取更加符合实际的解决路径。

李在明称，按照韩国政府的判断，朝鲜已具备一定规模的核能力，同时仍在持续生产核材料并不断完善包括短程、中程导弹以及洲际弹道导弹在内的投送体系。在此背景下，仅停留在原则层面的讨论难以推动问题取得实质进展。

他表示，当前阶段更现实的目标应是阻止朝鲜进一步扩大核能力，包括停止新增核材料生产以及防止核材料向外扩散。

李在明指出，韩国政府坚持半岛无核化目标，但应按照短期、中期和长期阶段逐步推进，通过积累互信和改善安全环境，为最终实现无核化创造条件。

据李在明介绍，特朗普表示将认真研究相关建议。

除朝鲜问题外，双方还就韩美合作交换了意见。李在明透露，特朗普曾询问韩国是否能够加快建造10艘美国军舰的相关合作项目。对此，李在明表示，韩国具备相关能力，并愿为双方合作作出积极努力。

李在明表示，双方一致认为，应进一步深化包括造船产业在内的互利合作。特朗普强调韩美合作以及韩美日合作的重要性，李在明对此表示认同。

当天，李在明还透露，他在访问梵蒂冈期间曾向教皇利奥十四世提出，希望其以出席明年8月在首尔举行的世界青年大会为契机访问韩国，并在条件允许情况下访问朝鲜。李在明表示，教皇对此回应称，将积极研究相关提议。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社