外国消费者支撑韩百货店销售增长 会员营销成竞争新焦点

纽斯频通讯社首尔6月19日电 随着外国游客消费规模持续扩大，韩国百货业正加速调整经营策略，从单纯吸引游客到店消费，转向通过专属会员体系提升复购率和客户黏性。业内认为，外国游客已成为韩国百货业销售增长的重要驱动力之一。

【插图=AI生成】

据零售业19日消息，新世界百货推出的外国游客专属"全球会员（Global Membership）"用户数量今年1月至5月同比增长103%，累计会员人数突破30万人，会员覆盖全球120多个国家和地区。

新世界百货表示，该会员体系除提供折扣优惠外，还涵盖累计积分、发放优惠券以及支持退税服务等功能，服务范围已从购物环节扩展至消费全过程。

现代百货推出的外国人专属会员项目"H Point Global"自2024年上线以来，累计会员人数已超过20万人。现代百货通过该平台向外国顾客提供餐厅预约、翻译服务、移动退税等便利服务，并持续向会员推送购物和活动资讯以增强客户长期黏性。

乐天百货也在加快拓展外国游客会员业务。数据显示，截至今年5月，"乐天游客会员卡（Lotte Tourist Membership Card）"累计发卡量已超过11.5万张，仅一个月内新增发卡量就超过4万张。

该会员卡不仅可享受乐天集团旗下商业设施优惠，同时兼具交通卡功能。持卡游客在乐天百货总店可享受5%折扣，在乐天免税店和7-Eleven便利店可享受10%优惠，在乐天玛特可享受7%优惠。此外，会员还可获得乐天世界塔观景台、水族馆等旅游设施折扣，实现购物与旅游消费场景联动。

韩国观光公社（旅游发展局）数据显示，今年4月首尔地区外国游客银行卡消费金额达到1.1532万亿韩元，同比增长超过50%。同期，大型购物中心消费额增长超过60%，显示外国游客消费需求持续扩大。

在消费结构方面，高端商品需求增长尤为明显。乐天百货今年1月至5月整体销售额同比增长20%，其中进口品牌销售额增长35%；钟表和珠宝销售额增长65%。新世界百货和现代百货的进口奢侈品销售额分别同比增长34.8%和32.4%。

业内人士表示，相比一次性折扣优惠，持续性的会员权益更有助于吸引外国游客再次访韩消费。通过积分累计、折扣优惠和退税服务等机制，会员体系正在成为推动旅游消费向长期消费转变的重要工具。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社