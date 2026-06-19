경남도 '성공귀농 행복귀촌 2026' 엑스포 참가…귀농·귀촌 유치 활동 전개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6개 부스 맞춤형 상담 제공

워케이션 프로그램 사례 소개



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 수도권 예비 귀농·귀촌인을 대상으로 정착 지원 정책과 체류형 프로그램을 알리는 유치 활동에 나섰다.

도는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 양재동 aT센터 제1전시관에서 열리는 '성공귀농 행복귀촌 2026 국민팜엑스포'에 참가한다고 밝혔다.

서울 양재동 aT센터 제1전시관에서 열리고 있는 '성공귀농 행복귀촌 2026 국민팜엑스포'[사진=경남도] 2026.06.19

이번 엑스포는 전국의 귀농·귀촌 정보를 한곳에 모은 행사로 예비 귀농·귀촌인과 지자체가 직접 상담하는 장이다.

도는 행사 기간 6개 부스 규모의 통합 상담 및 홍보관을 운영한다. 홍보관에서는 귀농·귀촌 정착 지원 정책과 함께 '경남형 농촌워케이션', 농촌체험휴양마을 등 체류형 프로그램을 소개한다.

창녕군, 산청군, 합천군도 함께 참여해 지역별 정착 지원사업과 주거·일자리 정보, 영농 정보를 제공한다. 방문객을 대상으로 1대1 맞춤형 상담도 진행한다.

20일 오후 1시에는 엑스포장 설명회장에서 '경남 귀농귀촌 정책 및 워케이션 홍보 설명회'를 연다. 설명회에서는 경남의 귀농귀촌 지원제도와 정착 사례, 워케이션 운영 프로그램을 소개할 예정이다.

도는 이번 엑스포 참가에 앞서 재경향우회, 서울시농업기술센터, 도 온라인 홍보 플랫폼 등을 활용해 행사 홍보에 나섰다. 행사 뒤에는 상담 데이터와 실적을 분석해 후속 관리와 유치 활동을 이어갈 계획이다.

곽기출 농업정책과장은 "경남은 우수한 농업 기반과 체계적인 지원 인프라를 갖춘 귀농·귀촌 적지"라며 "수도권 도시민에게 정확한 정보를 제공하고, 워케이션과 연계한 농촌 생활 모델도 알리겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com