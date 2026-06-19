韩移动支付系统"ZeroPay"亮相中国国际金融展

纽斯频通讯社首尔6月19日电 在中国上海举行的2026中国国际金融展上，韩国二维码移动支付平台"ZeroPay"吸引国际金融业界和参展观众广泛关注。

【图片=韩国便捷支付振兴院提供】

韩国便捷支付振兴院（以下简称"振兴院"）表示，ZeroPay不仅展示了跨境支付功能，还通过模拟外国游客赴韩全过程消费场景，展现了其作为数字旅游基础设施的发展潜力。

据振兴院介绍，该机构于16日至18日参加在上海举行的2026中国国际金融展并设立ZeroPay体验展区。

中国国际金融展览会是中国金融业数字化转型和金融科技创新成果的重要展示平台。今年展会已举办至第32届，展览面积约6万平方米，吸引来自全球400余家金融机构、信息技术企业、支付服务企业及金融科技初创企业参展。人工智能、数字货币、智慧金融、跨境支付系统和数字金融基础设施等成为本届展会重点议题。

振兴院此次以中国银联合作机构身份受邀参展并设立独立展位。据介绍，自2022年11月起，振兴院与中国银联开展合作，为来韩外国游客提供银联App与ZeroPay网络互联的二维码支付服务。中国游客无需下载安装韩国本地支付应用程序，也无需进行货币兑换，仅凭原有银联手机客户端即可在韩国ZeroPay加盟商户完成支付。

振兴院在展会上打造了以韩国旅游场景为主题的沉浸式体验展区。展区入口模拟韩国机场入境大厅，参观者可依次体验入境后乘坐机场巴士、在餐厅和咖啡馆消费以及游览景点等场景，直观了解支付服务在旅行过程中的应用。

一位体验展区的参观者表示，能够直接使用平时惯用的银联支付工具完成在韩国的消费，十分便利；同时，通过模拟真实旅行路线的互动体验，也更加容易理解相关服务模式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社