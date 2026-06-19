휴젤, 중국 청두서 '레티보' 심포지엄 개최…현지 의료진 교육 강화

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중국 6개 도시 순회, 의료진 100명 참여

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 중국 청두에서 '레티보 지역 심포지엄 및 핸즈온 트레이닝'을 개최하고 현지 의료진을 대상으로 학술 교류를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 중국 전역 6개 도시를 순회하는 프로그램의 일환으로 마련됐으며, 지난 4월 베이징에 이어 두 번째로 열린 지역 심포지엄이다.

휴젤 지승욱 사업총괄 부사장이 행사에 앞서 인사말을 전하고 있다. [사진=휴젤]

한국 대표 연자로는 오욱 메이린의원 더현대점 원장이 참여해 보툴리눔 톡신을 활용한 다양한 시술 노하우를 소개했다. 중국 측 연자로는 왕항(Wang Hang) 사천대학교 부속 화시치과병원 주임교수가 나서 현지 임상 관점에서의 시술 전략과 사례, 관리 방법을 공유했다. 이어 레이쟈치(Lei Jiaqi) 성형외과 전문의가 보툴리눔 톡신을 활용한 안면부 복합 치료법을 발표했다.

행사에는 중국 현지 의료진 100여 명이 참석해 레티보의 임상적 강점과 안전성, 정밀한 시술 기법 등을 학습했다. 현장에는 휴젤 지승욱 사업총괄 부사장과 중국 파트너사인 사환제약 자회사 사환메이옌의 저우셴펑(Zhou Xianfeng) 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 관계자들도 참석했다.

휴젤은 중국 파트너사인 사환제약과 협력해 레티보 판매뿐 아니라 현지 의료진을 대상으로 한 전문 학술 트레이닝을 정기적으로 진행하고 있다. 이를 통해 표준화된 시술 가이드라인을 보급하고 중국 미용의료 산업의 전문성 향상에 기여하고 있다는 설명이다.

휴젤에 따르면 레티보는 폭넓은 시장 커버리지와 안정적인 공급 역량을 기반으로 중국 보툴리눔 톡신 시장에서 20% 이상의 점유율을 기록하고 있다.

지승욱 휴젤 사업총괄 부사장은 "이번 학술 심포지엄이 양국 미용의료 산업의 상호 발전과 교류를 촉진하는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 지속적인 현지 학술 활동을 통해 K-톡신 선도 기업으로서의 위상을 공고히 하고 휴젤 브랜드 영향력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com