고창군, 돌봄반찬 서비스 개선…복지안전망 강화

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유관기관 협력체계 구축·배달시스템 효율화 방안 모색

농촌지역 복지공백 해소 위한 지속가능 돌봄체계 마련

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 통합돌봄 특화서비스인 '돌봄반찬 서비스'의 운영 효율성을 높이고 농촌지역 복지 사각지대 해소를 위해 유관기관들과 협력 방안을 모색한다고 19일 밝혔다.

이를위해 고창군은 전날 군청 제3회의실에서 돌봄반찬 서비스의 효율적 운영을 위한 관계기관 회의를 개최했다.

돌봄반찬 배달서비스 운영방안 논의[사진=고창군]2026.06.19 gojongwin@newspim.com

이날 회의에는 군청 통합돌봄팀과 경로복지팀, 상하면·공음면 맞춤형복지팀, 고창시니어클럽, 고창원광노인복지센터 관계자 등 10여 명이 참석했다.

참석자들은 각 기관의 운영 현황을 공유하고 배달 시스템 개선과 인력 공백 해소 방안 등 서비스 효율화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

또 지속 가능한 서비스 제공을 위해 기관별 역할을 구체화하고 유기적인 협력체계를 구축하기로 의견을 모았다. 이와 함께 현장에서 발생하는 애로사항과 건의사항을 수렴하며 실질적인 개선방안도 논의했다.

돌봄반찬 서비스는 식사 지원과 함께 어르신들의 건강 상태와 안부를 확인하는 역할을 수행하며 지역사회 돌봄체계의 중요한 안전망으로 활용되고 있다.

오수목 고창군 사회복지과장은 "돌봄반찬 서비스는 단순한 식사 제공을 넘어 어르신들의 안부를 살피는 중요한 복지서비스"라며 "교통이 불편하고 인력이 부족한 외곽 지역까지 복지 혜택이 안정적으로 전달될 수 있도록 관계기관과 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com