韩国瞄准中国"周末游"市场 多次往返签证带动来韩旅游热

纽斯频通讯社首尔6月19日电 随着韩国政府放宽多次往返签证政策，中国游客来韩旅游便利度显著提升，"周末来韩游"、"高频次短途游"等新型旅游模式正快速兴起。

【插图=AI生成】

居住在中国广州的年轻上班族刘某向韩国纽斯频（NEWSPIM）通讯社记者表示，如今利用周末赴韩旅行已成为一种生活方式。她计划利用"6·18购物节"期间来韩参加K-POP舞蹈课程，并在韩国美妆连锁店促销期间购买护肤产品。她认为，韩国已成为可以随时前往的近距离旅游目的地。

为吸引更多中国游客，韩国文化体育观光部与法务部自今年3月30日起实施签证便利化措施。根据政策，曾有来韩经历的中国及东南亚游客可申请有效期5年的多次往返签证；北京、上海等中国14个主要城市居民则可申请有效期10年的多次往返签证。

数据显示，政策实施后签证申请数量明显增长。韩国驻华8家签证申请中心统计显示，4月份普通旅游类（C-3-9）多次往返签证发放量较3月份增长10%；通过中国在线旅游平台携程提交的相关签证申请数量同期增长80%。

随着签证便利化效应持续释放，韩国政府正进一步加强在中国市场的旅游推广力度。韩国文化体育观光部和韩国观光公社（旅游发展局）6月16日至21日在广东省深圳市福田区举办"2026深圳APEC韩中旅游交流特别周"活动。

活动期间，韩国重点介绍多次往返签证政策，并联合地方政府及航空公司推广利用金海、大邱、清州、襄阳等地方机场入境韩国的旅游产品。

此外，韩国方面还与中国在线旅游平台"去哪儿"开展合作，为查询多次往返签证信息的消费者提供机票、住宿和体验项目优惠券，重点推广适合"短时间、多频次"出行特点的周末短途游和地方深度游产品。

针对纳入签证便利化政策范围的中国14个主要城市，韩国旅游部门正重点推广"独自来韩旅行"等新型旅游产品。韩国方面还与中国旅游平台飞猪合作，推出"独自观看演唱会"、"独自参加粉丝见面会"等融合韩流文化元素的个性化旅游产品，并针对美容、美发、美甲等体验型消费项目开展促销活动。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社