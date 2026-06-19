韩美战略投资公社挂牌成立 负责2000亿美元对美投资项目

纽斯频通讯社首尔6月19日电 负责未来10年总规模2000亿美元对美战略投资执行工作的韩美战略投资公社（KUIC）18日正式成立。前韩国产业通商部通商次官补朴锺元被任命为首任社长。该机构将负责相关投资资金的筹措、管理和运营，并在确保商业可行性的基础上推进对美投资项目落地。

负责未来10年总规模2000亿美元对美战略投资执行工作的韩美战略投资公社（KUIC）18日正式成立。【图片=财政经济部提供】

韩美战略投资公社的成立标志着韩美双方去年达成的总额3500亿美元对美投资合作方案进入实质性执行阶段。该方案是在韩美经贸磋商背景下形成的，其中包括2000亿美元战略投资和1500亿美元造船业合作投资两大部分。

根据双方达成的安排，2000亿美元战略投资将按照项目推进情况分阶段实施，年度投资规模原则上控制在200亿美元以内，以减轻对韩国外汇市场和财政运行的影响。投资领域涵盖造船、能源、半导体、医药、关键矿产、人工智能和量子计算等产业。

1500亿美元造船业合作投资则将通过企业直接投资、融资支持、信用担保和船舶金融等方式推进。

今年3月，韩国国会通过《对美投资特别法》为相关投资提供法律依据。法律明确规定，对美投资必须遵循"商业合理性"原则，优先支持具有稳定现金流和投资回收能力的项目。

根据法律规定，韩美战略投资公社建立双重决策机制。公社设立运营委员会，由副总理兼财政经济部长官担任主任委员，负责战略投资总体规划、基金运营及重大事项决策。同时，产业通商部设立项目管理委员会，对投资项目的商业可行性、战略价值和法律风险进行前期审查。

在投资决策程序方面，相关项目须经过韩国国内审查、国会报告、韩美协商以及最终审批等多个环节。韩国政府表示，该机制旨在确保投资决策透明审慎，兼顾国家利益、产业发展和金融市场稳定。

根据韩国国务会议本月9日通过的相关实施细则，韩美战略投资公社运营期限为20年，法定资本金为2万亿韩元，由政府分阶段出资。公社还将设立韩美战略投资基金，统一管理对美战略投资及造船合作投资资金。必要时可发行专项债券，政府在获得国会批准后可为债券本息偿还提供担保。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社