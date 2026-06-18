경남도, 여름철 풍수해·폭염 대응 점검…안전 대책 강화 명령

무더위쉼터·대피소 운영 체계 확립

1730곳 위험지역 특별 관리 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 본격적인 장마철을 앞두고 풍수해와 폭염 대응 태세를 점검했다.

도는 18일 재난안전대책본부에서 '2026년 여름철 풍수해·폭염 대책 점검회의'를 열고 태풍, 호우, 폭염에 대한 대응체계와 관계기관 협업 상황을 최종 점검했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 18일 재난안전대책본부에서 '2026년 여름철 풍수해·폭염 대책 점검회의'를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.18

박완수 경남 지사는 회의에서 "배수장과 빗물받이, 하천, 제방 등 주요 시설물이 재난 상황에서도 정상 작동할 수 있도록 사전 점검을 강화해야 한다"면서 "위험지역은 강우량과 지속시간에 따라 관리기준을 세우고 일정 수준 이상의 비가 내리면 현장 확인에 나서야 한다"고 강조했다.

그는 인명피해 예방을 재난 대응의 최우선 원칙으로 제시하며 위험이 예견되면 주민을 선제적으로 대피시키고 현장 예찰과 응급조치를 강화해야 한다고 당부했다. 폭염과 관련해서는 취약계층과 야외근로자 보호대책을 강화하고 폭염특보 발효 때는 무리한 야외활동을 자제하도록 안내해야 한다고 했다.

도는 지난해 집중호우 피해를 반영해 대피관리체계를 정비했고 산사태와 하천재해, 지하공간 침수 등 인명피해 우려지역 1730곳을 특별관리 대상으로 지정했다. 대피소는 지난해보다 16.1% 늘어난 1640곳을 확보했고 주민대피지원단 1만783명을 운영해 대피를 지원할 계획이다.

폭염 대응을 위해서는 취약노인과 장애인, 기저질환자, 농어업인, 근로자 등 3대 분야 10개 보호대상을 나눠 맞춤형 보호대책을 추진한다. 도는 무더위쉼터 7411곳과 폭염응급대피소 18곳을 운영하고 재난문자와 방송매체 등을 활용해 기상정보와 대피정보를 신속히 제공할 방침이다.

news2349@newspim.com