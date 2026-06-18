전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

韓 국가경쟁력 27위→21위 '껑충'…고용·물가는 뒷걸음

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 재정경제부가 18일 IMD 2026년 국가경쟁력 평가에서 한국이 70개국 중 21위를 기록했다고 밝혔다
  • 기업효율성·인프라 순위가 크게 오르며 전체 순위를 끌어올렸지만 경영관행·노동시장 등 구조적 지표는 여전히 낮은 수준이다
  • 경제성과·고용·물가 등 국내경제 관련 지표와 수출·투자·재정 부문 세부 순위는 악화되며 실물경제 취약성이 드러났다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

IMD, 2026년 국가경쟁력 평가 발표
한국, 70개국 중 21위…전년비 6계단↑
경제성과 하락…성장·투자·물가 '뒷걸음'
기업효율성, 기반시설 순위 개선 효과

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국의 국가경쟁력 순위가 1년 만에 27위에서 21위로 6계단 상승했다. 기업효율성과 인프라 분야 순위가 크게 오르면서 전체 평가를 끌어올렸다는 분석이 나온다. 다만 국내경제에 직접 영향을 미치는 고용과 물가 부문의 성과는 하락한 것으로 나타났다.

18일 재정경제부에 따르면 스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 발표한 '2026년 국가경쟁력 평가'에서 한국은 70개국 중 21위를 차지했다. 지난해보다 6계단 상승한 순위로, 2024년 20위에 이어 역대 두 번째로 높은 수준이다.

이번 IMD 국가경쟁력 평가는 4개 분야, 20개 부문, 341개 세부 항목을 대상으로 실시됐다. 세부 항목은 통계자료 170개, 설문조사 92개, 보조지표 79개로 구성된다. 다만 보조지표는 순위 산정에는 포함되지 않는다. 계량지표는 주로 지난해 기준 통계를, 설문지표는 올해 3~5월 조사 결과를 반영한다.

[제공=재정경제부]

우선 한국의 기업효율성 순위는 지난해 44위에서 올해 34위로 10계단 상승했다. 생산성·효율성은 45위에서 34위, 노동시장은 53위에서 45위, 금융은 33위에서 29위, 경영관행은 55위에서 49위, 태도·가치관은 33위에서 18위로 모두 올랐다.

정부 관계자는 "경제성과는 주로 지난해 거시지표 위주로 평가됐고, 기업효율성은 올해 3~5월 기업 설문조사를 통해 평가된 부분이 크다"며 "주식시장 활성화 같은 지표들이 많이 들어가 있다"고 설명했다. 기업효율성 개선에는 기업인 인식이 반영되는 설문조사 항목 개선이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다만 구조적 지표로 볼 수 있는 경영관행은 49위, 노동시장은 45위로 여전히 낮은 순위에 머물렀다. 순위가 오른 것은 사실이지만, 기업 환경 전반이 상위권으로 올라섰다고 보기는 어렵다.

금융 부문에서는 주식시장 지수 순위가 41위에서 17위로 크게 상승했다. 코스피 연말 종가는 2024년 2399.49에서 2025년 4214.17로 올랐다. 주식시장 자금 공급, 은행·금융서비스 지원 관련 설문지표도 개선된 것으로 파악됐다.

반면 경제성과 분야는 지난해 11위에서 올해 14위로 3계단 하락했다. 국제무역은 34위에서 33위, 국제투자는 21위에서 20위로 소폭 개선됐지만 국내경제는 8위에서 10위, 고용은 5위에서 7위, 물가는 30위에서 40위로 떨어졌다. 물가 부문 순위 하락에는 CPI 상승률과 식료품비 관련 지표가 영향을 준 것으로 분석된다.

특히 국내경제 부문에서는 총고정자본형성 증가율 순위가 45위에서 62위로 하락했다. 실질 국내총생산(GDP) 성장률 순위도 34위에서 53위로 19계단 밀렸다. 지난해 하반기 성장률이 반등했지만 상반기 부진의 영향으로 연간 성장률이 약화된 점이 순위 하락 요인으로 작용했다.

국제무역 부문도 겉으로는 1계단 상승했지만 세부 지표는 엇갈렸다. 상품수출 증가율 순위는 10위에서 51위로 급락했다. 상품수출 증가율도 2024년 9.6%에서 2025년 2.1%로 낮아졌다. 교역조건 지수 등이 개선되면서 국제무역 전체 순위는 소폭 올랐지만, 핵심 수출 증가율 지표는 크게 악화된 셈이다.

[AI일러스트=김범주 기자]

정부효율성 분야는 31위로 전년과 같았다. 다만 항목별 등락 차이는 컸다. 조세정책은 30위에서 22위로, 제도여건은 24위에서 21위로, 사회여건은 36위에서 30위로 상승했다. 반면 재정은 21위에서 22위, 기업여건은 50위에서 53위로 하락했다.

제도여건에서는 정부 정책의 적응성이 50위에서 25위로, 정부 정책 투명성이 49위에서 30위로 각각 개선됐다. 반면 기업여건에서는 국영기업의 위협 관련 설문지표가 27위에서 48위로 크게 떨어졌다.

재경부 관계자는 정부효율성 순위와 관련해 "다른 부분은 좋아졌는데 재정 측면에서 일반정부 부채가 들어가 있다"고 설명했다.

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 보병 소대장 '상사'도 맡는다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 보병대대 소대장 직위를 상사까지 확대한다. 육군은 17일 "보병대대 중대별 3개 소대 중 1개 소대장 직위를 기존 소위·중위에서 상사로 전환한다"고 밝혔다. 해당 조치는 내달 1일부터 적용된다. 이번 개편으로 각 중대 3개 소대 가운데 1개 소대는 부사관이 지휘하게 된다. 보병 소대는 통상 30여 명 규모로 구성되는 전투 수행 최소 단위다. 나머지 1·2소대장과 중대장 이상 지휘관은 기존처럼 장교가 맡는다. 지난 3월 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 26-1기 부사관 임관식에서 신임 부사관들이 정모를 던지며 임관을 자축하고 있다. [사진= 육군 제공] 2026.06.18 gomsi@newspim.com 육군은 그동안 보병부대 부사관을 부소대장으로만 운용해왔다. 소대장 직위를 편제상 정식으로 부사관에게 부여하는 것은 이번이 처음이다. 직위 구조 변경은 편제와 보직 기준에 동시에 반영된다. 육군 관계자는 "병역자원 감소 등에 대비한 중장기 병력구조 개선의 일환으로 장기보직을 통해 전투임무 수행능력과 운용 안정성을 높이기 위한 조치"라고 밝혔다. 초급장교 인원 감소에 따른 지휘 공백 대응도 포함된 것으로 전해졌다. 군은 최근 병 복무 인원 감소와 간부 획득 구조 변화에 맞춰 부사관 역할을 확대해왔다. 국방부는 병력 감축 기조에 따라 간부 중심 전력 구조 전환을 추진 중이다. 육군은 2020년대 들어 부사관 정원과 장기복무 비율을 단계적으로 늘려왔다. 이번 조치로 소대 단위 지휘 체계는 일부 조정된다. 육군은 부사관 소대장 보직을 단계적으로 확대 적용할 계획으로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2026-06-18 13:38
사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동