韓 국가경쟁력 27위→21위 '껑충'…고용·물가는 뒷걸음

IMD, 2026년 국가경쟁력 평가 발표

한국, 70개국 중 21위…전년비 6계단↑

경제성과 하락…성장·투자·물가 '뒷걸음'

기업효율성, 기반시설 순위 개선 효과

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 한국의 국가경쟁력 순위가 1년 만에 27위에서 21위로 6계단 상승했다. 기업효율성과 인프라 분야 순위가 크게 오르면서 전체 평가를 끌어올렸다는 분석이 나온다. 다만 국내경제에 직접 영향을 미치는 고용과 물가 부문의 성과는 하락한 것으로 나타났다.

18일 재정경제부에 따르면 스위스 국제경영개발대학원(IMD)이 발표한 '2026년 국가경쟁력 평가'에서 한국은 70개국 중 21위를 차지했다. 지난해보다 6계단 상승한 순위로, 2024년 20위에 이어 역대 두 번째로 높은 수준이다.

이번 IMD 국가경쟁력 평가는 4개 분야, 20개 부문, 341개 세부 항목을 대상으로 실시됐다. 세부 항목은 통계자료 170개, 설문조사 92개, 보조지표 79개로 구성된다. 다만 보조지표는 순위 산정에는 포함되지 않는다. 계량지표는 주로 지난해 기준 통계를, 설문지표는 올해 3~5월 조사 결과를 반영한다.

[제공=재정경제부]

우선 한국의 기업효율성 순위는 지난해 44위에서 올해 34위로 10계단 상승했다. 생산성·효율성은 45위에서 34위, 노동시장은 53위에서 45위, 금융은 33위에서 29위, 경영관행은 55위에서 49위, 태도·가치관은 33위에서 18위로 모두 올랐다.

정부 관계자는 "경제성과는 주로 지난해 거시지표 위주로 평가됐고, 기업효율성은 올해 3~5월 기업 설문조사를 통해 평가된 부분이 크다"며 "주식시장 활성화 같은 지표들이 많이 들어가 있다"고 설명했다. 기업효율성 개선에는 기업인 인식이 반영되는 설문조사 항목 개선이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

다만 구조적 지표로 볼 수 있는 경영관행은 49위, 노동시장은 45위로 여전히 낮은 순위에 머물렀다. 순위가 오른 것은 사실이지만, 기업 환경 전반이 상위권으로 올라섰다고 보기는 어렵다.

금융 부문에서는 주식시장 지수 순위가 41위에서 17위로 크게 상승했다. 코스피 연말 종가는 2024년 2399.49에서 2025년 4214.17로 올랐다. 주식시장 자금 공급, 은행·금융서비스 지원 관련 설문지표도 개선된 것으로 파악됐다.

반면 경제성과 분야는 지난해 11위에서 올해 14위로 3계단 하락했다. 국제무역은 34위에서 33위, 국제투자는 21위에서 20위로 소폭 개선됐지만 국내경제는 8위에서 10위, 고용은 5위에서 7위, 물가는 30위에서 40위로 떨어졌다. 물가 부문 순위 하락에는 CPI 상승률과 식료품비 관련 지표가 영향을 준 것으로 분석된다.

특히 국내경제 부문에서는 총고정자본형성 증가율 순위가 45위에서 62위로 하락했다. 실질 국내총생산(GDP) 성장률 순위도 34위에서 53위로 19계단 밀렸다. 지난해 하반기 성장률이 반등했지만 상반기 부진의 영향으로 연간 성장률이 약화된 점이 순위 하락 요인으로 작용했다.

국제무역 부문도 겉으로는 1계단 상승했지만 세부 지표는 엇갈렸다. 상품수출 증가율 순위는 10위에서 51위로 급락했다. 상품수출 증가율도 2024년 9.6%에서 2025년 2.1%로 낮아졌다. 교역조건 지수 등이 개선되면서 국제무역 전체 순위는 소폭 올랐지만, 핵심 수출 증가율 지표는 크게 악화된 셈이다.

[AI일러스트=김범주 기자]

정부효율성 분야는 31위로 전년과 같았다. 다만 항목별 등락 차이는 컸다. 조세정책은 30위에서 22위로, 제도여건은 24위에서 21위로, 사회여건은 36위에서 30위로 상승했다. 반면 재정은 21위에서 22위, 기업여건은 50위에서 53위로 하락했다.

제도여건에서는 정부 정책의 적응성이 50위에서 25위로, 정부 정책 투명성이 49위에서 30위로 각각 개선됐다. 반면 기업여건에서는 국영기업의 위협 관련 설문지표가 27위에서 48위로 크게 떨어졌다.

재경부 관계자는 정부효율성 순위와 관련해 "다른 부분은 좋아졌는데 재정 측면에서 일반정부 부채가 들어가 있다"고 설명했다.

wideopen@newspim.com