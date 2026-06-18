전주시립예술단, 한글 창제 580주년 기념 '훈민정음' 무대

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26~27일 소리문화의전당 모악당 공연·161명 출연진 참여

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시립예술단이 한글 창제 580주년을 기념해 합창과 교향악, 국악, 연극이 어우러진 대형 창작무대 '훈민정음'을 선보인다.

전주시는 오는 26일 오후 7시 30분과 27일 오후 3시, 한국소리문화의전당 모악당에서 전주시립예술단 연합공연 창작합창서사시 '훈민정음'을 개최한다고 18일 밝혔다.

전주시립예술단 '훈민정음' 공연 포스터[사진=전주시] 2026.06.18 lbs0964@newspim.com

전주시립예술단은 매년 합창단과 교향악단, 국악단, 극단이 함께하는 연합공연을 통해 장르의 경계를 넘는 대형 무대를 선보이며 시민들의 문화예술 향유 기회를 넓혀왔다.

이번 공연은 전주시립합창단 김철 예술감독 겸 지휘자가 총감독을 맡고, 한국연극협회 부이사장인 조민철 연출가가 연출을 담당했다. 무대에는 전주시립예술단 116명과 광주시립합창단 45명 등 총 161명의 출연진이 참여해 웅장한 공연을 펼칠 예정이다.

작품은 국립합창단 전속작곡가로 활동한 오병희 작곡가의 창작합창서사시로, 지난 2021년 초연 이후 한글의 역사적 가치와 예술성을 음악적으로 담아낸 대표 창작합창곡으로 평가받고 있다.

공연은 2부로 구성된다. 1부에서는 조선 초기 백성들의 삶과 이를 안타깝게 여긴 세종대왕의 마음, 훈민정음 창제 과정과 원리를 예술적으로 표현한다. 2부에서는 훈민정음 반포 이후 백성들의 삶 속에 자리 잡은 한글의 가치와 세종대왕의 애민정신을 감동적으로 그려낸다.

노은영 전주시 문화체육관광국장은 "이번 공연은 다양한 예술 장르가 어우러진 특별한 무대"라며 "시민들이 한글의 소중함과 세종대왕의 애민정신을 되새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.

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