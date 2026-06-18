에이비식스 전웅, 브랜뉴뮤직과 재계약 "깊은 신뢰 바탕"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이비식스(AB6IX) 전웅이 브랜뉴뮤직과 동행을 이어간다.

브랜뉴뮤직은 오늘(18일) 공식 입장을 통해 "에이비식스의 리더이자 맏형 전웅과 재계약을 체결했다"며 "오랜 시간 쌓아온 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 새로운 여정을 이어가게 됐다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 에이비식스 전웅. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

전웅은 2019년 그룹 에이비식스의 메인보컬로 데뷔해 독보적인 음색과 안정적인 가창력으로 팀의 음악적 중심축 역할을 해왔다.

또한 그룹 활동뿐 아니라 다양한 예능 콘텐츠들에도 참여하며 다재다능한 아티스트로서 존재감을 보여줬다.

특히 전웅은 꾸준한 작사·작곡 활동을 통해 음악적 역량을 넓혀왔으며, 자신만의 색깔을 담은 음악으로 솔로 아티스트로서의 가능성을 입증해 왔다.

브랜뉴뮤직은 "이번 재계약은 전웅과 회사가 쌓아온 깊은 신뢰를 바탕으로 이뤄진 결정이자 음악을 향한 전웅의 진정성과 열정, 그리고 앞으로의 성장 가능성을 높이 평가해 재계약을 체결했다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 서로의 방향성을 존중하며 좋은 시너지를 만들어가겠다"고 전했다.

한편 에이비식스는 지난 5월에 열린 데뷔 7주년 콘서트 '식스 투 세븐(6IX TO SEVEN)' 이후 휴식기를 갖고 있으며, 각 멤버들은 앞으로 다양한 분야에서 개별 활동을 이어갈 예정이다.

브랜뉴뮤직은 전웅을 비롯해 김동현, 박우진, 이대휘 네 멤버들의 새로운 도전과 활동을 적극 응원할 계획이라고 밝혔다.

moonddo00@newspim.com