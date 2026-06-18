[MLB] '시즌 4호 홈런' 이정후, 김하성과 시즌 첫 '코리안 더비'서 완승

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 18일 애틀랜타전 첫 코리안더비에서 홈런 포함 멀티타점 활약을 했다
- 이정후는 시즌 4호포로 팀 7대2 승리에 기여하며 타율 0.331로 MLB 전체 2위를 유지했다
- 김하성은 3타수 무안타 1볼넷 2삼진으로 침묵해 시즌 타율이 0.085까지 떨어졌다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이정후(샌프란시스코)가 김하성(애틀랜타)과의 시즌 첫 '코리안 더비'에서 판정승을 거뒀다.
이정후는 18일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타와의 서스펜디드 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다.
반면 애틀랜타의 김하성은 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진에 머물렀다.
두 선수의 맞대결은 지난해 8월 김하성이 탬파베이 소속으로 뛰던 시절 이후 약 10개월 만에 성사됐다. 결과는 이정후의 완승이었다.
이날 경기는 전날(17일) 우천으로 중단된 뒤 재개된 서스펜디드 경기였다. 전날 1회초 1사 만루에서 중견수 희생플라이를 기록하며 선취 타점을 올렸던 이정후는 경기 재개 후에도 존재감을 이어갔다.
3-2로 앞선 3회초 선두 타자로 나선 그는 유격수 뜬공으로 물러났지만, 5회초 결정적인 한 방을 터뜨렸다.
샌프란시스코가 4-2로 앞선 5회초 2사 상황. 애틀랜타의 두 번째 투수 딜런 다드가 던진 시속 151km의초구 싱커를 놓치지 않았다. 이정후는 힘차게 잡아당긴 타구를 오른쪽 담장 밖으로 넘기며 솔로 홈런을 기록했다.
지난달 15일 LA 다저스전에서 기록한 인사이드 더 파크 홈런 이후 무려 34일 만에 나온 시즌 4호 홈런이었다.
특히 직전 타자 라파엘 데버스가 홈런을 터뜨린 뒤 곧바로 이어진 백투백 홈런이라 더욱 의미가 컸다. 샌프란시스코는 이 홈런으로 흐름을 완전히 가져왔고 경기 후반까지 우위를 지켰다.
이정후는 8회초 마지막 타석에서는 중견수 뜬공으로 물러났지만 팀 승리에 충분한 역할을 해냈다.
이날 활약으로 이정후의 시즌 성적은 타율 0.331 82안타(4홈런) 26타점 36득점, OPS(출루율+장타율) 0.818이 됐다. 여전히 메이저리그 전체 타율 2위를 유지하며 안정적인 시즌을 보내고 있다.
반면 김하성은 좀처럼 반등의 실마리를 찾지 못했다. 전날 경기 중단 당시 첫 타석을 맞지 못했던 김하성은 재개된 경기 2회말 1사 후 첫 타석에 들어섰지만 삼진으로 물러났다. 5회말에도 풀카운트 승부 끝에 다시 삼진을 당했고, 7회말에는 좌익수 뜬공으로 아웃됐다.
9회말 1사 1루에서 볼넷을 골라 이날 경기 첫 출루에 성공했지만 후속 타선이 침묵하면서 추가 진루에는 실패했다.
결국 김하성은 4경기 연속 무안타에 그치며 시즌 타율이 0.085(59타수 5안타)까지 떨어졌다.
경기는 샌프란시스코의 7-2 승리로 마무리됐다.
샌프란시스코는 이정후의 홈런포를 앞세워 2연승을 달리며 시즌 30승 43패를 기록, 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다.
반면 애틀랜타는 패배를 당했지만 46승 26패로 내셔널리그 동부지구 선두 자리는 지켜냈다.
wcn05002@newspim.com