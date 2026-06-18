[MLB] '시즌 4호 홈런' 이정후, 김하성과 시즌 첫 '코리안 더비'서 완승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이정후(샌프란시스코)가 김하성(애틀랜타)과의 시즌 첫 '코리안 더비'에서 판정승을 거뒀다.

이정후는 18일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타와의 서스펜디드 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 샌프란시스코의 이정후가 18일 열린 애틀랜타와의 경기에서 시즌 4호 홈런을 기록했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

반면 애틀랜타의 김하성은 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진에 머물렀다.

두 선수의 맞대결은 지난해 8월 김하성이 탬파베이 소속으로 뛰던 시절 이후 약 10개월 만에 성사됐다. 결과는 이정후의 완승이었다.

이날 경기는 전날(17일) 우천으로 중단된 뒤 재개된 서스펜디드 경기였다. 전날 1회초 1사 만루에서 중견수 희생플라이를 기록하며 선취 타점을 올렸던 이정후는 경기 재개 후에도 존재감을 이어갔다.

3-2로 앞선 3회초 선두 타자로 나선 그는 유격수 뜬공으로 물러났지만, 5회초 결정적인 한 방을 터뜨렸다.

샌프란시스코가 4-2로 앞선 5회초 2사 상황. 애틀랜타의 두 번째 투수 딜런 다드가 던진 시속 151km의초구 싱커를 놓치지 않았다. 이정후는 힘차게 잡아당긴 타구를 오른쪽 담장 밖으로 넘기며 솔로 홈런을 기록했다.

지난달 15일 LA 다저스전에서 기록한 인사이드 더 파크 홈런 이후 무려 34일 만에 나온 시즌 4호 홈런이었다.

특히 직전 타자 라파엘 데버스가 홈런을 터뜨린 뒤 곧바로 이어진 백투백 홈런이라 더욱 의미가 컸다. 샌프란시스코는 이 홈런으로 흐름을 완전히 가져왔고 경기 후반까지 우위를 지켰다.

이정후는 8회초 마지막 타석에서는 중견수 뜬공으로 물러났지만 팀 승리에 충분한 역할을 해냈다.

이날 활약으로 이정후의 시즌 성적은 타율 0.331 82안타(4홈런) 26타점 36득점, OPS(출루율+장타율) 0.818이 됐다. 여전히 메이저리그 전체 타율 2위를 유지하며 안정적인 시즌을 보내고 있다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 애틀랜타의 김하성이 18일 열린 샌프란시스코와의 경기에서 2삼진으로 침묵했다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

반면 김하성은 좀처럼 반등의 실마리를 찾지 못했다. 전날 경기 중단 당시 첫 타석을 맞지 못했던 김하성은 재개된 경기 2회말 1사 후 첫 타석에 들어섰지만 삼진으로 물러났다. 5회말에도 풀카운트 승부 끝에 다시 삼진을 당했고, 7회말에는 좌익수 뜬공으로 아웃됐다.

9회말 1사 1루에서 볼넷을 골라 이날 경기 첫 출루에 성공했지만 후속 타선이 침묵하면서 추가 진루에는 실패했다.

결국 김하성은 4경기 연속 무안타에 그치며 시즌 타율이 0.085(59타수 5안타)까지 떨어졌다.

경기는 샌프란시스코의 7-2 승리로 마무리됐다.

샌프란시스코는 이정후의 홈런포를 앞세워 2연승을 달리며 시즌 30승 43패를 기록, 내셔널리그 서부지구 4위를 유지했다.

반면 애틀랜타는 패배를 당했지만 46승 26패로 내셔널리그 동부지구 선두 자리는 지켜냈다.

wcn05002@newspim.com