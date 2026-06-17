전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[MLB] 시즌 포기한 SF, 이정후 중심 새 판 짜기 돌입하나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 샌프란시스코가 17일 성적 부진으로 바이어가 아닌 셀러로 여름 트레이드 시장 준비에 돌입했다.
  • 구단은 데버스·아다메스·채프먼 등 고액 연봉자 트레이드를 검토하며 이정후와 일부 젊은 유망주는 보호 대상에서 제외했다.
  • 이정후는 이적 루머에 개의치 않는다며 매일 최선을 다하겠다고 했고, 구단은 이정후 중심의 새 판 짜기에 나선 모양새다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엠엘비닷컴 "여름 시장서 데버스 등 간판 타자 정리"
핵심 타자 중 이정후만 제외...감독 '셀러 된 SF' 인정

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올 시즌 성적 부진으로 샌프란시스코 자이언츠가 '바이어' 아닌 '셀러'로 입장을 정리했다. 메이저리그 공식 홈페이지 엠엘비닷컴은 17일 "트레이드 마감 시한이 7주가량 남은 시점에서 샌프란시스코가 이미 여름 시장을 준비하고 있다"고 보도했다.

보도에 따르면 샌프란시스코는 라파엘 데버스, 윌리 아다메스, 맷 채프먼에 대한 트레이드 제안을 들을 용의가 있다. 에이스 로건 웹과 젊은 유망주들만 거래 대상에서 제외됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.06.17 psoq1337@newspim.com

현재 샌프란시스코는 29승 43패로 내셔널리그 최하위권이다. 포스트시즌 경쟁에서 멀어지자 고액 연봉자들을 정리하고 미래를 도모하겠다는 계산이다. 가장 현실적인 카드로 3할 타자 루이스 아라에즈가 꼽히지만 장기 계약이 묶인 데버스나 아다메스의 처분은 쉽지 않을 전망이다.

이런 상황에서 이정후의 이름은 이적 후보에서 쏙 빠졌다. 팀의 핵심 타자 중 유일하게 제외된 것이다. '다른 젊은 선수들'에 포함돼 보호받았다는 뜻도 되지만 간판 선수로서 자존심이 상할 수도 있는 대목이다.

이정후는 전혀 개의치 않는다는 입장이다. 이적 루머에 대해 "내가 통제할 수 없는 부분이다. 매일 열심히 뛰는 것이 제일이다. 신경 쓸 필요가 없다"고 잘라 말했다. 토니 바이텔로 감독은 "구체적인 이름은 듣지 못했지만 지금이 그런 얘기가 오갈 시기다"라며 "우리 선수들은 서로를 신뢰한다. 이런 소문은 오히려 팀의 결속력을 다지는 계기가 될 것"이라며 선수단을 독려했다.

샌프란시스코가 시즌 반환점을 앞두고 이정후 중심의 새 판 짜기라는 중대한 갈림길에 들어선 모양새다.

psoq1337@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동