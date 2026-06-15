[MLB] 이정후, 멀티 히트 치고 환상의 수비까지....SF, 2연패 탈출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이틀 연속 침묵한 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 공수에서 원맨쇼를 펼치며 팀의 연패 사슬을 끊어냈다.

이정후는 15일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈경기에 7번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.331로 올랐고 오토 로페스(0.343·마이애미 말린스)에 이어 메이저리그 전체 2위다.

이정후가 한 경기에 2개 이상 안타를 때린 것은 11일 워싱턴 내셔널스와 경기 4타수 2안타 이후 나흘 만으로 이번 시즌 24번째다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 시카고 컵스와의 홈경기 5회 안타를 치고 있다. 2026.6.15 psoq1337@newspim.com

3회말 선두타자로 나선 이정후는 상대 투수 콜린 레아의 시속 94.8마일 직구를 받아쳐 깔끔한 좌전 안타를 만들어냈다. 진짜 진가는 5회말에 발휘됐다. 다시 선두타자로 나서 3루수 방면 내야안타로 멀티히트를 완성했다. 이후 다니엘 수삭의 희생번트로 2루를 밟은 이정후는 드류 길버트의 2루타 때 홈을 밟아 팀의 선제 득점을 올렸다. 이 주춧돌을 바탕으로 샌프란시스코는 맷 채프먼의 투런 홈런까지 더해 3-0으로 기세를 잡았다.

[샌프란시스코 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이정후가 15일(한국시간) MLB 시카고 컵스와의 홈경기 5회 안타를 치고 출루해 홈으로 들어오고 있다. 2026.6.15 psoq1337@newspim.com

백미는 8회초 수비였다. 샌프란시스코가 4-1로 쫓긴 2사 2루 위기 상황, 컵스 마이클 부시의 잘 맞은 타구가 우측 담장을 향해 뻗어 나갔다. 장타가 될 수 있는 코스였지만 이정후는 끝까지 타구를 추격했다. 이어 몸을 사리지 않고 펜스까지 달려가 타구를 낚아채 이닝을 지워버렸다. 자이언츠 에이스이자 이날 선발 투수였던 로건 웹은 이정후의 역대급 호수비에 두 손을 번쩍 들어 고마움을 표했다. 오라클 파크에는 "정후~리!" 챈트가 울려 퍼졌다.

이정후의 호수비 덕에 웹은 8이닝 7피안타 7탈삼진 1실점(비자책)으로 호투하며 시즌 4승을 수확했다. 샌프란시스코는 8회말 수삭의 적시타로 쐐기를 박으며 컵스를 5-1로 제압하고 2연패에서 탈출했다.

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