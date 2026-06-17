정희용 "투표용지 부족에 최소 39명 투표 포기…관리·기록 이상도 확인"

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"26개 투표소 투표록 전수조사, 참정권 침해 공식 확인"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 의원(사무총장)이 17일 6.3 지방선거 당일 투표용지 부족으로 투표가 중단됐던 전국 26개 투표소의 투표록을 중앙선거관리위원회로부터 제출받아 전수조사한 결과, 실제로 투표를 포기하거나 투표하지 못한 유권자가 최소 39명에 이르는 것으로 확인됐다.

정 의원에 따르면 서울 송파구 잠실2동 제2투표소에서는 5명이 귀가한 것으로 기록됐고, 잠실2동 제7투표소에서는 총 17명의 투표 포기 사례가 확인됐다. 이 가운데 8명은 선거인명부 대조와 서명까지 마쳤음에도 투표용지 공급 지연으로 투표를 포기한 것으로 나타났다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 일부지역의 '송파구의 투표용지 부족' 관련 입장 발표를 하고 있다. 2026.06.03 jk31@newspim.com

송파구 잠실7동 제2투표소의 경우 조현욱 국민의힘 투표용지부족사태 진상규명위원장이 이날 KBS 라디오 인터뷰에서 대기표를 받았던 유권자 12명이 결국 투표하지 못했다고 밝힌 바 있다. 해당 투표소 투표록에는 대기표를 받고도 오후 8시 35분까지 돌아오지 않은 인원이 17명으로 기록됐다.

이 밖에 서울 광진구 구의제3동 제6투표소에서 1명, 서초구 잠원동 제7투표소에서 1명, 강남구 개포2동 제2투표소에서 3명이 투표하지 않은 것으로 확인됐다.

투표록에는 투표용지 부족에 따른 현장 혼란도 기록됐다. 송파구 문정2동 제2투표소에서는 투표용지 잔여 매수가 0매가 되자 약 100명의 민원인이 고함을 지르며 항의했고, 선거인 난동으로 경찰에 두 차례 연락한 사실이 적시됐다.

해당 투표소 투표관리인은 "선관위에서 받은 무번호 용지 매수가 불일치해 실제 잔여 매수 파악이 어렵고, 각 투표소에서 받은 일련번호들이 뒤섞여 잔여번호 확인이 어렵다"는 취지로 투표록에 기록했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 학생회관 앞에서 학생들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 규탄 연세인 시국선언을 하고 있다. 6·10 민주항쟁 39주년을 맞은 이날 전국 18개 대학 총학생회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시국선언문을 동시에 발표했다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

송파구 문정2동 제1투표소는 대기번호표가 모두 소진돼 투표확인증 이면지에 수기로 대기표를 작성해 배부한 것으로 나타났다.

송파구 잠실2동 제2투표소는 오후 5시 50분 투표용지 부족으로 투표가 중단되자 오후 6시 12분 참관인 3명이 먼저 퇴근하겠다며 자리를 떠난 것으로 기록됐다.

또 오후 7시 35분 추가 교부된 투표용지가 100매라고 전달받았지만 시간이 오래 지체돼 총매수는 확인하지 못한 채 투표를 재개했다는 내용도 포함됐다.

송파구 잠실2동 제5투표소는 투표용지 부족으로 추가 교부를 받았으나 기자의 촬영으로 인해 투표록 작성이 어려웠다고 기재했다.

투표용지 관리와 기록 과정의 이상 징후도 확인됐다. 송파구 문정1동 제4투표소 투표록에는 무번호 투표용지 50매를 수령한 사실이 특기사항 란에 기록되지 않은 것으로 나타났다.

[과천=뉴스핌] 이건주 기자 = 6ㆍ3 지방선거 투표지 부족사태 사건을 수사 중인 서울경찰청 광역범죄수사대 관계자들이 11일 오후 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에서 압수수색 중 다량의 디지털 네트워크 비디오 레코더가 들어오고 있다. 2026.06.11 kunjoo@newspim.com

송파구 문정2동 제2투표소는 선거인명부상 투표자 수가 2245명인데 투표용지 교부 매수는 2255매로 기록돼 10매 차이가 발생했다.

송파구 가락2동 제3투표소는 중앙선관위 취합 자료상 투표용지 수령 매수가 2550매였지만 투표록상 수령 매수는 2450매로 100매 차이가 났다. 잔여 매수 역시 중앙선관위 자료는 298매, 투표록은 202매로 96매 차이가 확인됐다.

정 의원은 "이번 투표록 전수조사를 통해 6·3 지방선거 당일 실제 참정권 훼손 사례가 공식 기록으로 확인됐다"며 "특히 선거인명부에 서명까지 마친 유권자가 투표용지 부족으로 투표를 포기한 사례는 매우 심각한 사안"이라고 밝혔다.

이어 "투표용지 부족 소식을 접하고 아예 투표소를 찾지 않은 유권자까지 고려하면 실제 참정권 침해 규모는 이보다 더 확대될 가능성이 높다"며 "투표용지 부족 사태로 얼마나 많은 유권자의 투표권이 침해됐는지, 그 과정에서 투표용지 관리에 어떤 문제가 있었는지 국정조사와 특검을 통해 철저히 규명해야 한다"고 말했다.

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