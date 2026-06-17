신용한 "발달장애인 가족 고충 공감…도정 주요 정책 추진"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사 당선인은 발달장애 정책을 새 도정 최우선 과제로 검토하겠다고 17일 밝혔다.

신 당선인은 이날 충북도청 앞에서 전국장애인부모연대 충북지부가 건넨 '발달장애 정책 골든타임 요구안'을 전달받은 자리에서 이같이 밝히며 "더 이상 미룰 수 없는 과제로 인식하겠다"고 말했다.

17일 신용한 충북지사 당선인이 장애인부모연대 관계자와 이야기를 나누고 있다. [사진=충북지사직 인수위] 2026.06.17 baek3413@newspim.com

충북장애인부모연대는 이날 집회에서 발달장애인과 가족들이 여전히 사회적 고립과 극한 돌봄에 내몰려 있다며 돌봄의 책임을 가족에게만 떠넘겨서는 안 된다고 주장했다.

이들은 병원비 걱정 없는 보건, 지역사회가 책임지는 복지, 단기 알바가 아닌 안정적 일자리를 핵심으로 한 3대 분야 14개 과제를 신 당선인에게 제안했다.

신 당선인은 "오늘 이 자리는 단순히 정책 제안서를 전달받는 자리가 아니라 발달장애인과 가족들이 오랜 시간 견뎌온 현실과 절박함을 함께 마주하는 자리였다"며 "새 도정의 주요 정책으로 적극 검토하겠다"고 했다.

그러면서 "도정의 출발점을 사회적 약자의 삶에 두고 현장의 목소리가 실제 정책으로 이어지도록 하겠다"고 약속했다.

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