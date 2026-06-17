제35대 이진호 신임 부산소방재난본부장 취임…재난 대응체계 혁신 예고

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시민 안전 최우선 및 소통 중시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산소방재난본부는 제35대 본부장에 이진호 소방정감이 17일 자로 취임했다고 밝혔다.

이진호 신임 본부장은 부산 출신으로 제10기 소방간부후보생 과정을 거쳐 1999년 소방에 입문했다.

이후 부산소방재난본부 소방감사담당관과 중부·강서·사하소방서장, 구조구급과장 등을 지냈고 소방청 상황관리담당관과 화재대응조사과장, 기획조정관 등 중앙과 지방 주요 보직을 두루 역임했다.

이진호 신임 부산소방재난본부장 [사진=부산소방재난본부] 2026.06.17

현장과 정책을 모두 경험한 지휘관으로 평가되는 이 본부장은 재난 대응과 예방, 구조·구급, 기획 분야 전반에서 실무 경험을 쌓아왔다. 이를 바탕으로 변화하는 재난 환경에 대응하고 체감형 안전 정책을 추진해 왔다는 평가다.

이 본부장은 조직 운영 기조로 '소통과 화합'과 '시민 안전 최우선'을 강조해 왔다. 부산소방재난본부는 향후 현장 대원 의견을 반영한 조직 운영과 시민 눈높이에 맞춘 소방서비스 제공에 중점을 둘 방침이다.

또 고층 건축물과 지하공간, 대형 복합시설, 항만·해양시설 등 지역 특성을 고려한 재난 대응체계를 강화하고, 인공지능(AI)과 데이터 기반 예방 행정, 첨단 장비 도입 등을 통해 대응 역량을 높일 계획이다.

이진호 신임 부산소방재난본부장은 "부산은 해양·항만, 초고층 건축물, 대형 다중이용시설 등 복합적인 재난 위험이 공존하는 도시인 만큼, 한발 앞선 예방과 현장 중심의 대응체계가 무엇보다 중요하다"며 "직원들과 소통하고 화합하는 조직문화를 바탕으로 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com