金총리 "해상풍력은 국가전략산업…글로벌 시장 진출 적극 지원"

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17일 여수서 해상풍력 산업계 정책간담회 개최

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 17일 "해상풍력산업은 국가전략산업이며, 해상풍력의 경쟁력이 공급망의 경쟁력"이라며 정책적 지원 확대를 언급했다.

김 총리는 이날 전남 여수 엑스포컨벤션센터에서 해상풍력 산업계 정책간담회를 열고 "정부가 국내외 공급망 관련 기업들이 경쟁력 갖춘 글로벌 시장 진출하기 위해 적극 지원해 나가겠다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "특히 전남은 국내 해상풍력 본부를 선도하는 지역이고 여수는 그중에서도 핵심 거점"이라고 강조했다.

김민석 국무총리 [사진 = 뉴스핌DB]

김 총리는 "해상풍력특별법을 통해 계획 입지 제도를 도입하고 인허가 절차를 체계화하는 등 정부가 산업 발전 기반 강화에 노력을 하고 있다"며 "공급망 경쟁력 강화 등을 추진하면서 정책적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 재차 약속했다.

이날 간담회에서는 해상풍력 범정부 지원체계, 항만·선박 등 해상 풍력 인프라 확충, 인허가 지연 및 제도 변경 등에 따른 시장 불확실성 해소 방안 등 다양한 논의가 이뤄졌다.

정부는 지난 3월 시행된 해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법에 따라 해상풍력발전위원회를 하반기 출범할 예정이다.

김 총리는 해상풍력산업에 있어 속도감 있는 추진을 강조하면서 "기후부를 중심으로 범부처적으로 업계와 지속적으로 소통하면서 관련 방안이 정책에도 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com