4월말 은행 연체율 0.56%, 전월비 0.05%p↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규연체 2000억원 늘어난 2.9조원

연체채권 정리규모 1.6조원으로 2.7조 감소

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 4월말 국내은행의 원화대출 연체율이 상승세를 이어갔다. 신규 연체 발생이 늘어난 반면 연체채권 정리 규모는 크게 감소한 영향이다.

금융감독원은 4월말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.61%로 전월말(0.56%) 대비 0.05%포인트(p) 상승했다rh 18일 밝혔다.

[사진=금감원]

신규연체 발생액은 2조9000억원으로 전월(2조7000억원) 대비 2000억원 증가했다. 반면 같은 기간 연체채권 정리 규모는 1조6000억원으로 전월(4조3000억원)보다 2조7000억원 감소했다.

신규연체율은 0.12%로 전월(0.11%) 대비 0.01%포인트 상승했다. 전년 동월(0.12%)과는 유사한 수준이다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.74%로 전월 말(0.68%) 대비 0.06%포인트 상승했다. 전년 동월 말(0.68%)과 비교해도 같은 폭으로 올랐다.

대기업대출 연체율은 0.22%로 전월과 유사한 수준을 유지했으나, 전년 동월 말(0.13%) 대비 0.09%포인트 상승했다.

중소기업대출 연체율은 0.90%로 전월 말(0.81%) 대비 0.09%포인트 상승했다. 이 가운데 중소법인 연체율은 0.98%로 전월(0.88%) 대비 0.10%포인트 상승했고, 개인사업자대출 연체율도 0.78%로 전월(0.71%) 대비 0.07%포인트 올랐다.

가계대출 연체율은 0.42%로 전월 말(0.40%) 대비 0.02%포인트 상승했다. 다만 전년 동월 말(0.43%)과 비교하면 0.01%포인트 하락한 수준이다.

주택담보대출 연체율은 0.30%로 전월(0.29%) 대비 0.01%포인트 상승했으며, 전년과는 유사했다. 주택담보대출을 제외한 가계대출(신용대출 등) 연체율은 0.83%로 전월(0.76%) 대비 0.07%포인트 상승했으나, 전년 동월(0.86%) 대비로는 0.03%포인트 하락했다.

peterbreak22@newspim.com