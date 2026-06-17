코스콤·GTN, 글로벌 주문 허브 구축 사업 계약 체결

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국내 증권사 해외 주문 서비스 인프라 고도화

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤이 글로벌 금융 네트워크 전문기업 GTN(Global Trading Network)과 차세대 주문 전달 인프라 구축 사업을 위한 계약을 맺었다.

코스콤은 지난 15일 서울 여의도 본사에서 GTN과 '글로벌 주문 허브(Global Order Hub) 구축 사업' 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이날 체결식에는 윤창현 코스콤 사장과 만줄라 자야싱허(Manjula Jayasinghe) GTN CEO 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

15일 코스콤 본사에서 윤창현 코스콤 사장(오른쪽)과 GTN 만줄라 자야싱허(Manjula Jayasinghe) CEO가 '글로벌 주문 허브(Global Order Hub) 구축 사업' 계약을 맺고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=코스콤]

글로벌 주문 허브 구축 사업은 국내 금융기관과 글로벌 금융시장을 보다 효율적으로 연결하기 위한 차세대 주문 전달 인프라 구축 사업이다. 이를 통해 국내 증권사들은 기존 해외 주문 연결망 외에도 추가적인 주문 경로를 확보할 수 있게 돼 해외 시장 연결 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

코스콤은 자본시장 IT 인프라 구축·운영 경험과 금융 서비스 노하우를 바탕으로 안정적인 시스템 운영을 담당할 예정이다. GTN은 세계은행그룹 산하 국제금융공사(IFC)와 SBI홀딩스 등이 투자한 글로벌 금융 네트워크 기업으로, 다양한 국가와 시장을 연결하는 금융 네트워크 서비스를 제공하고 있다.

양사는 이번 사업을 통해 글로벌 주문 처리 환경의 안정성과 확장성을 높이고, 국내 금융기관들이 글로벌 투자 환경 변화에 보다 유연하게 대응할 수 있도록 지원할 계획이다.

윤창현 사장은 "이번 사업은 국내 증권사들의 해외 주문 서비스 안정성을 높이고 글로벌 시장 접근성을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 국내 금융투자업계의 글로벌 경쟁력 강화를 지원해 나가겠다"고 말했다.

만줄라 자야싱허 CEO는 "코스콤과의 협력을 통해 한국 금융시장의 글로벌 연결성을 한층 강화할 수 있게 됐다"며 "양사의 전문성을 바탕으로 성공적인 글로벌 주문 허브 구축을 추진하겠다"고 전했다.

코스콤과 GTN은 이번 협력을 단순한 주문 연결 인프라 구축에 그치지 않고, 글로벌 투자 정보와 데이터 서비스를 연계한 금융 서비스로 발전시켜 나갈 방침이다.

rkgml925@newspim.com