잠실 개표소 봉쇄 시위 장기화…與 의원 방문에 '거센 항의'

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13일째 시위…정치권 중재 시도도 안 통해

체육단체 업무 마비 지속…정부 "시설점거 용납 안돼"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 서울 잠실 개표소(핸드볼경기장) 봉쇄 시위가 13일째 이어지며 장기화 국면에 접어들었다.

사태 해결을 위해 여야가 연이어 나섰으나 모두 무산됐다. 정부와 경찰은 사법처리 등 엄정 대응 방침을 밝혀 긴장감이 고조되고 있다.

17일 낮 12시 기준 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 2-1 출입구 앞에는 시위 참가자 약 100명이 집결해 시위를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 더불어민주당 임오경(왼쪽부터), 천준호, 전용기 의원이 17일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 앞에서 시위 중인 시민들에게 항의를 받고 돌아가고 있다. 2026.06.17 khwphoto@newspim.com

핸드볼경기장 봉쇄 시위 장기화로 체육단체 업무 차질도 심화하고 있다. 핸드볼경기장에는 펜싱, 핸드볼, 당구, 산악, 세팍타크로 등 9개 종목단체가 입주해 있다.

체육단체 업무 정상화를 위해 현장을 찾은 집권 여당도 문전박대당했다. 임오경·전용기·천준호 더불어민주당 국회의원은 오전 10시 50분경 현장을 찾았다. 천 의원은 핸드볼경기장 인근에서 "국민 참정권 침해 관련된 정당한 목소리는 주장해도 국민 통행을 방해하거나 체육회 활동을 방해하는 것은 자제해 달라"고 말했다.

하지만 시위 참가자들이 "재선거" 등을 외치면서 항의했다. 민주당 의원들은 개표소 인근에 온 지 약 10분 만에 차를 타고 현장을 떠났다. 민주당 의원들은 앞서 대한체육회와 비공식 회의를 갖고 업무 정상화 방안 등을 논의했다고 알려졌다.

이에 앞서 장동혁 국민의힘 대표는 전날 시위 현장을 찾아 중재에 나섰다. 장동혁 대표는 시위대와 체육단체가 조건부로 핸드볼경기장 안에 들어가는 안을 논의했다. 하지만 시민 1명이 끝까지 조건부 진입을 반대했다. 결국 체육단체는 핸드볼경기장 출입이 무산됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하며 개표소 봉쇄 시위를 이어가고 있는 17일 오전 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 설치된 개표소 앞에서 시민들이 시위를 하고 있다. 2026.06.17 khwphoto@newspim.com

체육단체 피해에 정부와 경찰은 강경 대응 기조를 굳히고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 전날 대국민 담화를 통해 "집회가 열흘 넘게 장기화되면서 일부 시위 과정에서 법과 사회질서를 침해하는 불법 사례가 다수 발생하고 있어 매우 유감스럽다"며 "사적 검문이나 시설 점거 등 우리 사회의 법질서를 무너뜨리는 행위는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 강조했다.

경찰 역시 불법 행위에 대한 즉각적인 수사에 나섰다.

경찰 전날 오전 체육단체 진입 실패에 대해 "함께 동행한 경찰관들이 수차례에 걸쳐 체육회에 대한 업무방해 행위는 사법 처리될 수 있음을 경고 설득했음에도 불법 상황이 해소되지 않았다"며 "채증자료를 토대로 즉시 수사에 착수해 엄정하게 사법처리할 예정"이라고 강조했다.

정부와 경찰은 강경 기조를 보이고 있지만 봉쇄와 진입이 교착 상태에 빠지면서 시위가 더 길어질 전망이다.

gdy10@newspim.com