부산시의회 예결특위, 2025회계연도 결산심사…재정 효율성 점검

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재정지출 정책 목표 달성 점검 중점



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 부산시와 부산교육청의 2025회계연도 결산심사에 착수한다.

부산시의회 예산결산특별위원회는 오는 19일 부산시와 교육청의 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 심사에 들어간다고 밝혔다.

부산시의 2025회계연도 예산현액은 19조 4841억 원이며 세입결산액 19조 5798억 원, 세출결산액 18조 7244억 원으로 8554억 원의 결산상 잉여금이 발생했다.

부산시의회 예산결산특별위원회가 부산시와 교육청이 제출한 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 본격적인 심사를 진행한다. 사진은 부산시의회 전경 [사진=뉴스핌DB] 2021.11.10

부산시교육청은 예산현액 5조 7792억 원, 세입결산액 5조 7805억 원, 세출결산액 5조 4128억 원으로 3677억 원의 잉여금을 기록했다.

위원회는 이번 결산 심사에서 재정지출이 정책 목표 달성에 기여했는지를 중심으로 점검할 계획이다. 과다한 불용액, 반복 이월 등 비효율 집행 사례와 회계 법령 위반 여부, 사업 목적과 다른 예산 집행 여부도 중점적으로 들여다본다.

조상진 예결특위 위원장은 "이번 결산심사에서는 각 사업이 당초 목적에 맞게 추진되었는지, 예산이 효율적이고 적정하게 집행되었는지를 면밀히 살펴볼 것"이라며 "내년도 예산심사의 실효성을 높이고, 시민의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 제대로 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 예결특위는 의결된 결산 및 예비비 지출승인안을 오는 23일 제2차 본회의에서 최종 확정할 예정이다.

ndh4000@newspim.com