HD현대삼호, '매립 제로' 인증 획득…재활용률 86% 달성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

폐기물 8% 감축 성과

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호가 국제 인증 획득으로 폐기물 감축 성과를 인정받았다.

HD현대삼호는 17일 로이드인증원으로부터 '폐기물 매립 제로(Zero Waste to Landfill)' 국제 인증을 취득했다고 밝혔다.

HD현대삼호 폐기물 매립 제로 인증. [사진=영암군] 2026.06.17 ej7648@newspim.com

해당 인증은 사업장 폐기물의 재활용 비율을 기준으로 등급을 부여하는 제도로 재활용률 80% 이상일 경우 부여된다.

회사는 폐기물 자원화 체계 고도화를 위해 폐스티로폼을 재가공한 잉곳 생산, 폐합성수지의 친환경 원료화 및 에너지 전환, 폐수 슬러지와 준설토의 무해화 재활용 등을 추진해왔다.

그 결과 재활용률은 2023년 78%에서 지난해 86%로 상승했다. 같은 기간 매립·소각 폐기물량은 연간 8% 감소했고 처리 비용은 4억8000만 원 절감됐다.

HD현대삼호는 2027년까지 폐기물 처리 비용 절감 규모를 7억 원 수준으로 확대하고 2030년까지 재활용률 90% 이상 달성을 목표로 하고 있다.

회사 관계자는 "폐기물 감축과 자원 재활용 확대는 지속가능한 미래를 위해 마련됐다"며 "친환경 기술과 혁신 경영을 통해 글로벌 조선업계 ESG 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

ej7648@newspim.com