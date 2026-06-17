HD현대삼호, '매립 제로' 인증 획득…재활용률 86% 달성

AI 핵심 요약beta
- HD현대삼호가 17일 폐기물 매립 제로 국제 인증을 취득했다
- 재활용률은 2023년 78%에서 지난해 86%로 올랐다
- 2030년까지 재활용률 90% 이상 달성을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호가 국제 인증 획득으로 폐기물 감축 성과를 인정받았다.
HD현대삼호는 17일 로이드인증원으로부터 '폐기물 매립 제로(Zero Waste to Landfill)' 국제 인증을 취득했다고 밝혔다.
해당 인증은 사업장 폐기물의 재활용 비율을 기준으로 등급을 부여하는 제도로 재활용률 80% 이상일 경우 부여된다.
회사는 폐기물 자원화 체계 고도화를 위해 폐스티로폼을 재가공한 잉곳 생산, 폐합성수지의 친환경 원료화 및 에너지 전환, 폐수 슬러지와 준설토의 무해화 재활용 등을 추진해왔다.
그 결과 재활용률은 2023년 78%에서 지난해 86%로 상승했다. 같은 기간 매립·소각 폐기물량은 연간 8% 감소했고 처리 비용은 4억8000만 원 절감됐다.
HD현대삼호는 2027년까지 폐기물 처리 비용 절감 규모를 7억 원 수준으로 확대하고 2030년까지 재활용률 90% 이상 달성을 목표로 하고 있다.
회사 관계자는 "폐기물 감축과 자원 재활용 확대는 지속가능한 미래를 위해 마련됐다"며 "친환경 기술과 혁신 경영을 통해 글로벌 조선업계 ESG 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
ej7648@newspim.com