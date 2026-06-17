무주 최북미술관 '잠시 꽃이 되는 순간' 전시…"생명력·치유 감성 조명"

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한국화·서양화 36점 전시...꽃의 상징성·예술적 가치 재해석

삶과 자연의 관계 성찰 및 위로와 공감의 시간 제공

[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 무주 최북미술관이 꽃을 주제로 한 특별전 '잠시 꽃이 되는 순간'을 마련하고 관람객들에게 생명과 치유의 메시지를 전하고 있다.

최북미술관은 오는 8월 17일까지 김주현, 최분아, 최지영 작가가 참여해 꽃을 소재로 한 한국화와 서양화 작품 36점을 선보인다고 17일 밝혔다.

최북미술관 잠시 꽃이 되는 순간 포스터[사진=무주군]2026.06.17 lbs0964@newspim.com

전시 작품들은 각기 다른 표현 기법과 조형 언어를 통해 꽃이 지닌 생명력과 아름다움, 치유의 감성을 담아냈다.

김주현 작가는 한지 등을 활용해 어머니의 정원과 빛의 기억을 바탕으로 꽃의 생성과 소멸, 생명력을 표현했다.

최분아 작가는 '겸허함의 향기로' 등 주변에서 마주한 꽃을 단순화된 구성과 오일 드리핑 기법으로 재해석해 현대적 감각의 작품을 선보인다.

최지영 작가는 한지 위 번짐 기법을 활용해 드러남과 사라짐의 경계에 있는 꽃의 형상을 표현하며 인간의 감정과 삶의 의미를 담아냈다.

최북미술관은 2012년 개관한 공립미술관으로, 조선 후기 산수화의 대가 최북의 작품세계를 조명하기 위해 설립됐다. '괴석도'와 '산수도' 등 최북 진품 5점을 포함해 총 157점의 작품을 소장하고 있으며 다양한 기획전과 소장품 전시를 이어오고 있다.

lbs0964@newspim.com