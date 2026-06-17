전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

한양증권, 중앙일보·JTBC에 840억 투자…자기자본의 13% 달해

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한양증권이 17일 중앙그룹 관련 익스포저 840억원을 보유했다고 밝혔다.
  • 이 규모는 자기자본의 13%로 지난해 영업이익을 웃돌았다.
  • 담보는 확보했지만 차환 발행과 신용도 영향이 주목된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

익스포저 규모, 영업이익 웃돌아
JTBC 540억·중앙일보 300억…담보 확보
신평사 "전액 손실 시 실적 부담 불가피"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 중앙그룹 유동성 위기가 금융권으로 번지는 가운데 한양증권이 중앙일보·JTBC 관련 익스포저(위험노출액) 840억원을 보유한 것으로 나타났다.

주요 금융회사 가운데 총자산과 자본 대비 익스포저 비중이 신용평가사 점검 기준을 넘긴 곳은 한양증권이 유일했다. 신용평가업계는 해당 익스포저가 자기자본 대비 부담이 큰 수준이라고 평가했다.

◆ 자기자본 13% 규모…영업이익 웃도는 익스포저

17일 NICE신용평가와 한국신용평가에 따르면 한양증권의 중앙그룹 관련 익스포저는 840억원으로 올해 3월 말 기준 자기자본(6478억원)의 약 13%에 해당한다. 해당 규모는 지난해 연간 영업이익(753억원)을 웃도는 수준이다.

한양증권의 중앙일보 계열 관련 익스포저는 JTBC 540억원, 중앙일보 300억원 등 총 840억원이다. NICE신평은 중앙일보 계열 주요 8개사에 대한 금융회사별 익스포저를 점검한 결과 총자산의 0.5%, 자본의 2.0%를 초과한 곳은 한양증권이 유일했다고 밝혔다.

여윤기 한국신용평가 연구원은 "한양증권의 중앙그룹 관련 익스포저는 지난해 연간 영업이익을 상회하는 수준"이라며 "전액 손실 인식 시 당기 실적에 상당한 부담으로 작용해 영업 적자 전환 가능성도 배제하기 어렵다"고 밝혔다.

한양증권 본사. [사진=한양증권]

◆ JTBC 540억·중앙일보 300억…담보 확보

한양증권은 관련 채권 대부분에 대해 담보를 확보한 상태다.

NICE신용평가에 따르면 JTBC 관련 540억원 익스포저 가운데 360억원 규모 기업어음(CP)에는 JTBC의 방송 프로그램 공급계약에서 발생하는 매출채권이 담보로 설정돼 있다. 이와 함께 JTBC 사옥 임차보증금 약 770억원과 에스엘엘중앙(SLL중앙) 지분에 대한 담보권도 확보했다.

또 JTBC 관련 180억원 규모 자산유동화기업어음(ABCP)에는 올림픽 중계권 사업과 관련한 네이버 계약대금 반환채권이 담보로 제공됐다.

중앙일보 관련 300억원 규모 기업어음(CP)에 대해서도 타운보드중앙 예금반환채권과 매출채권, 카카오 전환사채(CB) 등이 담보로 설정돼 있다.

신승환 NICE신용평가 책임연구원은 "중앙일보 계열에 대한 익스포저 부담은 존재하지만 담보자산과 신탁 구조를 감안할 때 일정 수준의 회수 가능성이 확보돼 있다"며 "채권 회수 추이와 담보자산의 현금창출력을 지속적으로 점검할 필요가 있다"고 밝혔다. 이어 "만기 도래 채권 회수가 예상보다 지연되거나 담보자산 가치가 저하될 경우 신용도에 부담 요인으로 작용할 수 있다"고 덧붙였다.

한편 NICE신용평가는 현재 한양증권에 단기 신용등급 A2를 부여하고 있다. 한양증권은 그동안 해당 등급을 기반으로 기업어음(CP)과 전자단기사채를 발행해 자금을 조달해왔다.

중앙그룹 관련 익스포저가 부각되면서 향후 CP·전단채 차환 발행 과정에도 관심이 모이고 있다. 기업어음과 전단채는 만기가 짧아 차환 발행이 반복되는 구조인 만큼 신용도 변화가 조달 여건에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.

현재까지 한국신용평가는 한양증권의 발행자 신용등급을 A(안정적)으로 유지하고 있다.

 

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동