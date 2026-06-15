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홍정도 중앙그룹 부회장 "가장 어려운 시기"…JTBC 등 5개사 회생 신청[전문]

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  • 홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 회생 절차 신청과 관련해 사과했다
  • JTBC 등 5개사는 유동성 위기와 신용등급 하락 속에 회생 절차 개시를 법원에 신청했다
  • 홍 부회장은 스포츠 중계권 투자 등으로 재무 부담이 누적됐다며 정상화와 고용 안정을 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중앙홀딩스· JTBC·콘텐트리중앙·메가박스중앙·중앙피앤아이 회생 절차 개시
올림픽·월드컵 등 무리한 스포츠 중계권 투자가 유동성 위기 불러

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = JTBC 등 중앙그룹의 핵심 계열사 5곳이 법원에 회생 절차 개시를 신청한 가운데, 홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 "물의를 일으켜 죄송하다"고 고개를 숙였다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 오후 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 기업회생 절차 돌입 관련 기자회견에서 굳은 표정을 짓고 있다. 2026.06.15 leehs@newspim.com

홍정도 부회장은 이날 서울 마포구 중앙일보 빌딩 3층 대강당에서 기자회견을 열고 "그동안 경영 안정을 위해 최선을 다했으나, 대외 경제 여건 악화와 신용 등급 하락으로 인한 자금 경색 등 여러 이유로 오늘의 불가피한 선택을 하지 않을 수 없게 됐다"고 밝혔다.

중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 5개사는 14일과 15일 서울회생법원에 회생 절차 개시를 신청했다. 콘텐트리중앙·메가박스중앙·중앙홀딩스·중앙피앤아이는 14일, JTBC는 15일 각각 신청서를 접수했다.

홍 부회장은 이날 "수많은 채권자와 주주 등 이해관계자에게 다시 한 번 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"며 "여러분의 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다"고 말한 뒤 재차 고개를 숙였다.

또한 "이번 사태를 접한 회사 임직원들도 큰 충격을 받고 많이 불안해할 것으로 사료된다"며 "빠른 정상화를 위해 필요한 모든 수단을 강구할 것이며, 고용 안정을 위해 각고의 노력을 기울이겠다"고 했다.

홍 부회장은 "오늘의 회생 신청을 '방송'이라는 국가적 자산을 보존하고 거래 기업과 임직원 모두 안정감을 갖게 하기 위한 새로운 시작으로 만들고 싶다"며 "끝까지 제가 할 수 있는 소임을 다하도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다. 그러면서 "북중미 월드컵 중계 등을 비롯한 회사 본연의 업무는 중단 없이 정상 운영될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 홍정도 중앙그룹 부회장이 15일 오후 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 기업회생 절차 돌입 관련 기자회견에서 허리숙여 사과하고 있다. 2026.06.15 leehs@newspim.com

앞서 JTBC는 지난 12일 특수목적법인(SPC) 미르제이차(56억 원)와 제일티비씨제이차(150억 원)를 통해 조달한 유동화 차입금 총 206억 원을 만기일에 갚지 못해 채무불이행(디폴트)을 선언했다. JTBC 측은 "디지털과 온라인 동영상 서비스(OTT)를 중심으로 미디어 환경이 급변하면서 TV 방송 광고 시장이 크게 위축된 탓"이라고 설명했다.

이에 신용평가는 JTBC의 무보증사채 신용 등급을 기존 'BBB/부정적'에서 'CCC'로, 기업어음과 전자단기채 단기 등급을 'A3'에서 'C'로 각각 내렸다. 한국기업평가도 JTBC 무보증사채를 'BBB(부정적)'에서 'BB(부정적 검토)'로, 단기 등급을 'A3'에서 'B(부정적 검토)'로 하향했다.

중앙그룹 유동성 위기의 뿌리에는 무리한 스포츠 중계권 투자가 있다. JTBC는 2019년 IOC와 2026~2032년 동·하계 올림픽 중계권 계약을 맺은 데 이어 FIFA 월드컵까지 독점 계약하면서 투입한 금액이 총 5억 달러, 약 7000억 원 이상으로 추정된다. 

이중 2026 북중미 월드컵 중계권에만 1억 2500만 달러(약 1850억 원)가 들어갔다. JTBC는 비용 분담을 위해 지상파 3사에 각각 140억 원에 재판매를 제안했지만 MBC·SBS와의 협상이 결렬됐고 KBS와만 계약이 성사됐다. 업계에서는 JTBC가 이번 월드컵 중계로만 1000억 원대 손실이 발생할 것으로 우려하고 있다.

홍 부회장은 이날 임직원에게 보낸 메일에서도 "누적된 재무 부담에 자본시장 경색이 장기화되면서 부득이하게 법원에 회생 절차를 신청하게 됐다"며 "중앙그룹 최고 경영진으로서 임직원 여러분께 진심으로 송구스럽다는 말씀을 드린다"고 했다.

이어 "앞으로 경영진은 법원 및 관계 기관과 긴밀히 협력해 재무 구조를 조속히 개선하고, 상장사 거래 정상화를 포함한 경영 안정을 이루기 위해 모든 역량을 집중하겠다"며 "저 역시 최고경영진으로서 무거운 책임감을 갖고 중앙그룹의 정상화와 재도약을 위해 모든 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

회생절차 개시 여부는 법원이 결정한다. 절차가 개시되면 기존 경영진이 관리인으로 경영을 이어가는 것이 원칙이지만, 채권단 협상 과정에서 경영 구도가 달라질 수도 있다.

◆ 홍정도 부회장 임직원 입장문 전문

임직원 여러분께,
먼저 중앙그룹 최고 경영진으로서 임직원 여러분께 진심으로 송구스럽다는 말씀을 드립니다.
그동안 경영진은 자금 경색과 유동성 위기를 극복하고 그룹의 경영 안정을 유지하기 위해 가능한 모든 방안을 모색해 왔습니다.

그러나 누적된 재무 부담에 자본시장 경색이 장기화되면서, 부득이하게 오늘 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙홀딩스, 중앙피앤아이가 법원에 회생 절차를 신청하게 되었습니다.

회생 절차는 회사를 정리하는 절차가 아닙니다. 법원의 감독 아래 채무를 조정하고 영업을 계속하면서 회사를 정상화하는 제도이며, 기존 경영진이 관리인으로서 경영을 이어가는 것이 원칙입니다. 이번 결정은 중앙그룹의 본질적인 경쟁력과 미래 가치를 지켜내기 위한 고뇌 어린 선택이자, 대한민국 미디어·콘텐트 산업 생태계와 여러분의 일터를 지키기 위한 투명하고 질서 있는 과정입니다.

모쪼록, 모든 그룹 임직원 여러분께서는 각자의 자리에서 본연의 업무와 고객 서비스에 흔들림 없이 임해 주시기를 간곡히 당부드립니다.

앞으로 경영진은 법원 및 관계 기관과 긴밀히 협력하여 재무 구조를 조속히 개선하고, 상장사 거래 정상화를 포함한 경영 안정을 이루기 위해 모든 역량을 집중하겠습니다.

지금은 중앙그룹 역사상 가장 어려운 시기입니다. 하지만, 임직원 여러분의 저력과 경영진의 책임 있는 노력이 하나로 모인다면, 우리는 반드시 이번 위기를 슬기롭게 극복할 수 있습니다.

저 역시 최고경영진으로서 무거운 책임감을 갖고 중앙그룹의 정상화와 재도약을 위해 모든 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.

중앙그룹 부회장 홍정도 드림

fineview@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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