전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.09 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

[종합] 최태원 "용인과 병행해 광주 지을 수도…전력·용수 늦어도 먼저 착공"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 최태원 SK 회장이 9일 광주 반도체 부지를 찾아 점검했다.
  • AI 메모리 수요 급증에 용인과 광주 동시 건설 가능성을 밝혔다.
  • 용수·전력 늦어져도 공사부터 시작하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

광주 군공항 부지 직접 점검…400조 반도체 클러스터 조성 속도전
"용인 공기 12년 앞당겨도 부족"…AI 메모리 수요 급증에 생산거점 확대
광주 클러스터 용인의 3분의 2 규모…수요 따라 추가 확대 가능성도

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 호남 반도체 클러스터 예정 부지를 직접 찾아 용인과 광주에서 반도체 공장을 동시에 건설할 가능성을 내비쳤다. 인공지능(AI) 확산으로 메모리 반도체 수요가 예상보다 빠르게 늘면서 용인 클러스터만으로는 생산능력 확충에 한계가 있다는 판단에서다.

최 회장은 전력과 용수 등 기반시설 구축이 늦어지더라도 공사를 먼저 시작할 수 있다며 호남권 400조원 투자에 속도를 내겠다는 의지를 분명히 했다.

9일 SK그룹과 SK하이닉스에 따르면 최 회장은 이날 오후 곽노정 SK하이닉스 대표이사(CEO) 등 주요 경영진과 함께 전남광주통합특별시 반도체 특화단지 예정 부지인 광주 군공항과 탄약고 일대를 방문했다.

최 회장은 현장에서 민형배 전남광주통합특별시장 등 관계자들을 만나 산업단지 조성 계획과 부지, 전력, 용수, 교통 등 주요 기반시설 준비 상황을 점검했다.

이어 경영진에게 "정부 및 지자체와 긴밀하게 협업해 서남권 반도체 클러스터 구축을 최대한 속도감 있게 진행하라"고 주문했다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)이 9일 광주 탄약고 부지를 방문해 민형배 전남광주통합특별시장과 함께 현장을 둘러보며 대화를 나누고 있다. [사진=SK하이닉스]

최 회장은 이날 현장에서 취재진과 만나 "지금 빠른 속도로 반도체 수요가 늘고 있기 때문에 공급 속도를 더 빨리 당겨야 하는 상황"이라며 "지을 수 있는 상황이 된다고 생각하면 가장 빠른 속도로 최대한 짓겠다"고 밝혔다.

특히 용인 반도체 클러스터와 광주 클러스터의 동시 건설 가능성을 언급했다.

그는 "반도체 수요가 계속해서 상당히 빠른 속도로 늘어날 것으로 추정하고 있다"며 "또 다른 부지와 반도체 팹 조성이 필요하고, 필요하다면 용인과 병행해서라도 지어야 할 사정이 생길 것 같다"고 말했다.

이어 "용인 반도체 클러스터의 전체 건설 일정을 12년 앞당겼지만 이마저도 부족할 것으로 예상된다"며 추가 생산거점 확보의 필요성을 강조했다.

광주 클러스터의 규모가 당초 계획보다 확대될 가능성도 열어뒀다.

최 회장은 "현재까지는 용인의 3분의 2 정도 사이즈를 계획하고 있다"며 "땅이 더 있고 수요가 더 있다면 이쪽이 더 커질 것도 충분히 예상하고 있다"고 설명했다.

다만 구체적인 착공 시점은 확정하지 않았다. 부지 확보와 전력·용수 공급 계획, 실제 공사 일정 등을 종합적으로 검토해야 한다는 이유에서다.

그는 "착공 시점이 언제인지는 좀 더 스터디를 해야 하기 때문에 오늘 답을 드릴 수 없지만 최대한 빨리 갈 것"이라며 "정부의 용수·전력 공급 계획과 공사를 병행할 수 있는 속도 등을 다시 계산해야 한다"고 말했다.

기반시설 완공 이전에 공사를 시작할 가능성도 시사했다. 최 회장은 "설사 용수와 전력이 늦는다고 하더라도 타이밍을 빨리 맞출 수만 있으면 먼저 공사에 들어가겠다는 생각"이라고 강조했다.

이는 전력과 용수 공급이 모두 완료될 때까지 기다리기보다 기반시설 구축과 공장 건설을 동시에 추진해 전체 사업 기간을 단축할 수 있다는 의미로 풀이된다. 다만 실제 조기 착공 여부는 부지 정비와 인허가, 전력·용수 확보 일정 등에 달려 있다.

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)이 9일 광주 탄약고 부지에서 민형배 전남광주통합특별시장과 반도체 팹 구축 방안에 대해 이야기를 나누고 있다. [사진=SK하이닉스]

이번 방문은 SK하이닉스가 지난 6월 호남권에 400조원 규모의 신규 반도체 클러스터를 조성하겠다는 청사진을 밝힌 이후 최 회장이 직접 사업 예정지를 점검했다는 점에서 의미가 있다.

그동안 SK하이닉스 경영진은 10여 차례 광주 현장을 방문해 지방자치단체와 협의를 이어왔다. 이번에는 그룹 총수가 직접 현장을 찾아 사업 추진 속도를 점검하면서 투자 계획이 한층 구체화할지 주목된다.

최 회장은 최근 대내외 간담회에서도 AI 시대에 대응하려면 향후 5년 이내 메모리 반도체 생산능력을 2배 이상 확대해야 한다고 강조해 왔다. 급증하는 AI 메모리 수요에 대응하기 위해 기존 용인 클러스터에 더해 호남권을 새로운 생산거점으로 확보하려는 구상이다.

민형배 시장은 "SK하이닉스가 세계 최고 수준의 반도체 공장을 최적의 환경에서 안정적으로 건설·운영할 수 있도록 부지·전력·용수 등 핵심 기반시설은 물론 인재 양성과 정주 여건도 확실하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

SK하이닉스 관계자는 "글로벌 AI 메모리 반도체 수요가 폭증하며 시장 성장이 가속화하는 한편 경쟁도 치열해지고 있다"며 "정부와 지자체의 지원 속에 속도감 있는 투자를 이어가 대한민국의 AI 반도체 경쟁력을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
사진
JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동