경기도, 지자체 최초 '공정거래 자율준수제도' 전국 모범사례로 우뚝

'2026 CP 심포지엄'서 공공부문 선도 성과 발표...전국 관계자들 이목 집중

2022년 1개소에서 2025년 24개소로 도 산하 공공기관 도입 폭발적 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 전국 지자체 최초로 도입해 정착시킨 '공정거래 자율준수제도(CP)'가 대한민국 공공부문의 표준 롤모델로 인정받으며 전국적인 확산의 신호탄을 쏘아 올렸다.

경기도는 지난 16일 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2026년도 CP 심포지엄'에서 '경기도 CP 활성화 지원 사업'을 공공부문 대표 모범사례로 발표했다고 17일 밝혔다.

경기도 CP 활성화지원사업 모범사례 발표. [사진=경기도]

도에 따르면 공정거래위원회가 주관하고 한국공정거래조정원이 주최한 이번 심포지엄에는 CP를 이미 운영 중이거나 도입을 준비하는 전국의 주요 기업, 기관 관계자들이 대거 참석했다. 이 자리에서 경기도는 도 산하 공공기관을 중심으로 공정거래 체계를 선제적으로 구축하고 이를 민간 영역까지 성공적으로 확장해 온 독보적인 성과와 로드맵을 공개해 집중 조명을 받았다.

'CP(Compliance Program)'는 기업이나 기관이 공정거래 관련 법규를 스스로 준수하기 위해 운용하는 내부 준법관리 시스템이다. 도는 대규모 공공사업을 발주하는 공공기관 역시 거래 관계에서 공정거래 리스크의 당사자가 될 수 있다는 점에 주목했다. 이에 도내 중견·중소기업을 보호하고 투명한 공정거래 문화를 정착시키고자 지난 2022년부터 지자체 최초로 산하 공공기관의 CP 도입을 전방위적으로 지원해 왔다.

경기도가 추진한 핵심 전략은 톱니바퀴처럼 정교했다. 도는 CP 제도 확산을 위한 홍보 및 설명회 개최를 시작으로 산하 공공기관 경영평가 항목에 CP 도입 여부를 반영하는 과감한 인센티브 정책을 펼쳤다. 또한 기관별 맞춤형 방문 교육 및 컨설팅 지원과 경기도형 CP 표준서식 마련 등 체계적인 인프라를 구축해 진입 장벽을 낮췄다.

이러한 선제 행정의 결실은 숫자로 증명됐다. 도 산하 공공기관 중 CP를 도입한 기관은 2022년 단 1개사에 불과했으나 불과 3년 만인 2025년 24개사로 폭발적으로 확대됐다. 자체 효과성 평가 결과 제도가 도입된 기관들은 임직원의 공정거래 인식도와 조직 청렴도가 크게 향상되는 강력한 내부 쇄신 효과를 거둔 것으로 나타났다.

특히 경기도의 성과는 공공에만 머물지 않고 민간으로 퍼져나갔다. 도의 맞춤형 컨설팅 지원을 받은 도내 중견기업 2개사가 '2025년 CP 등급평가'에서 우수 등급인 'AA 등급'을 취득하는 등 민간 경제 전반의 경쟁력을 높이는 마중물 역할까지 톡톡히 해냈다.

경기도는 이번 전국적 주목에 만족하지 않고 한 단계 진화한 '경기도 CP 2.0' 시대를 선언했다. 도는 앞으로 CP 확산 대상을 도내 31개 시·군 산하 공공기관과 관내 중소기업까지 대폭 넓힐 계획이다. 이와 함께 규모가 작은 중소기업과 지방공공기관도 쉽게 제도에 참여할 수 있도록 기관의 여건을 반영한 등급평가 제도 개선을 정부 관계기관에 지속적으로 건의하는 등 현장의 목소리를 대변할 방침이다.

서봉자 경기도 공정경제과장은 인터뷰에서 "공정거래 자율준수는 법 위반을 사전에 완벽히 예방하고 건강한 시장 질서를 정착시키기 위한 가장 기본적이자 강력한 제도"라고 강조했다.

이어 서 과장은 "경기도가 닦아놓은 공공부문 CP의 길이 전국적인 표준 모델로 주목받은 만큼 앞으로도 경기도 공공기관들이 솔선수범해 자율준수 문화를 확산하겠다"며 "이를 기반으로 도내 중소기업과 시·군 전반으로 공정거래의 영토를 넓혀 지역경제 전체의 기초체력을 튼튼히 하겠다"고 포부를 밝혔다.

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