韩国参鸡汤价格持续走高 鸡肉人工成本上涨成幕后推手

纽斯频通讯社首尔6月17日电 "三伏天"即将到来，作为韩国最具代表性的夏季滋补食品——参鸡汤价格持续上涨。受鸡肉等原材料价格攀升以及人工、物流等成本增加影响，参鸡汤价格已升至历史高位，部分知名餐厅单份售价破2万韩元（约合人民币89元）。

资料图。【图片=纽斯频通讯社DB】

据韩国消费者院价格信息平台17日发布的数据，截至今年5月，首尔地区参鸡汤平均售价为1.8154万韩元，创相关统计公布以来最高水平。

首尔部分知名参鸡汤店已将产品售价上调至2万韩元以上。其中，位于首尔的知名参鸡汤餐厅"土俗村"每份参鸡汤售价已达到2万韩元。

餐饮业表示，近年来原材料成本、人工成本和运营费用持续上涨，推动包括参鸡汤在内的夏季滋补食品价格不断攀升。

国家数据处发布的《2026年5月消费者物价动向》显示，参鸡汤价格同比上涨2.8%。

分析认为，鸡肉价格上涨是推动参鸡汤价格走高的主要因素。受高致病性禽流感等动物疫病影响，市场供应有所减少，同时饲料成本和人工费用增加，进一步推高养殖和生产成本。

韩国畜产品质量评价院发布的数据显示，今年5月肉鸡平均价格为每公斤6518韩元，较去年同期的5657韩元上涨15.2%。

此外，中东地区局势持续紧张导致国际油价上涨，也增加了物流和运输成本，进一步加重餐饮行业经营压力。

为稳定市场供应，韩国农林畜产食品部已采取扩大孵化种蛋进口、对鸡肉加工原料实施配额关税等措施。

不过，业内人士认为，随着7月"三伏天"消费需求集中释放，参鸡汤销量将明显增长，原材料价格上涨压力可能继续向终端市场传导，相关产品价格仍存在进一步上涨的可能。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社