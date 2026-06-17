코오롱인더, 시립대와 AI·소재 분야 산학 협력

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리는 지난 16일 서울시립대학교와 인공지능(AI) 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 17일 밝혔다.

코오롱인더는 이번 업무협약을 통해 미래 첨단기술 경쟁력을 강화하고 핵심 전문인력 양성에 힘쓴다는 계획이다.

이번 협약은 대학의 우수한 연구 역량과 회사의 글로벌 기술 인프라를 결합해 차세대 산업 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다. 두 기관은 ▲AI 및 소재 분야 산학협력 공동 연구 체계 구축 ▲최신 기술 및 첨단 산업 정보 공유 ▲대학 연구 인프라 및 기업 기술 자원의 공동 활용 ▲인공지능 융합 기반의 전문인력 양성 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

코오롱인더스트리가 16일 서울시립대학교와 인공지능(AI) 및 소재 분야 산학협력을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 코오롱인더스트리 허성 사장(오른쪽)과 서울시립대학교 원용걸 총장(왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=코오롱인더]

이번 협약에 따라 코오롱인더스트리는 자체보유한 고기능성 소재 개발 기술에 딥러닝, 기계 정보 등 서울시립대학교의 최첨단 AI 연구 역량을 접목할 계획이다. 이를 통해 그동안 추진해온 신소재 개발 프로세스의 AX (AX: AI Transformation)전환을 가속화한다.

허성 코오롱인더스트리 대표이사는 "코오롱인더스트리는 이미 다양한 영역에서 AX 전환을 빠르게 추진하고 있다"라며 "서울시립대의 우수한 연구 인프라와 긴밀히 협력해 신소재 개발을 가속화하고 시장을 선도할 신성장 동력을 확보할 것"이라 말했다.

tack@newspim.com