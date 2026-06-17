李在明同德国总理默茨举行会谈 同意扩大多领域战略合作

纽斯频通讯社首尔6月17日电 正在法国出席七国集团（G7）峰会的韩国总统李在明当地时间16日与德国总理弗里德里希·默茨举行会谈，就双边关系发展及国际地区形势交换意见，并同意进一步深化两国在经济、产业、国防工业、科技创新和国际安全等领域的战略合作。

资料图：德国总理弗里德里希·默茨。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

据总统府青瓦台消息，李在明在会谈中表示，韩国与德国在经济、产业、科学技术和安全等多个领域拥有广阔合作空间，希望推动双边合作迈上更高水平。

默茨表示，韩国在德国受到高度评价，两国合作基础扎实。期待以今年10月将在韩国举行的亚太商务会议（APK）为契机，进一步扩大双方投资合作和人员交流。

双方还就中东局势和乌克兰危机等国际热点问题交换看法。李在明表示，希望近期美伊停火谈判取得进展后，中东地区能够尽快恢复稳定，霍尔木兹海峡恢复正常通航。他同时强调，国际社会加强合作、共同维护和平与稳定十分重要。

默茨表示，近期国际原油市场和金融市场总体保持相对稳定，但国际社会仍需持续关注中东局势发展，并继续推动乌克兰危机早日得到解决。

在国防工业合作方面，李在明表示，韩德两国除存在竞争关系外，还可探索共同研发、共同生产以及共同开拓第三方市场等多种合作模式。

默茨对此表示赞同，并表示德国不仅希望加强欧盟内部合作，也愿进一步扩大与包括韩国在内伙伴国家之间的合作。

双方一致同意继续保持领导人层面的密切沟通。李在明表示，韩方将积极支持默茨于今年10月访韩相关安排顺利推进。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社