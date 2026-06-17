전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in인천] 모처럼 터진 롯데 방망이, 무더위 마운드 부담 덜어줄까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 롯데가 16일 SSG와 경기에서 10-6으로 이겼다.
  • 전민재 만루포와 나승엽 연타석 홈런이 폭발했다.
  • 타선이 모처럼 폭발하며 롯데는 9위로 올라섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=식었던 롯데 방망이에 모처럼 불이 붙었다. 

롯데는 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 2026 KBO리그 정규시즌 경기에서 10-6으로 승리했다. 선발 김진욱의 호투 속에 모처럼 타선이 장단 12안타를 몰아치며 웃었다. 

[서울=뉴스핌] 롯데 전민재가 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 경기에서 만루홈런을 쳤다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.06.17 willowdy@newspim.com

김진욱은 1회 최정에게 홈런으로 2점을 내주고 시작했다. 하지만 4회까지 무실점으로 버텼다.

롯데는 2~4회 모두 득점 기회를 얻었지만, 살리지 못했다. 5회 황성빈이 볼넷과 상대 실책, 레이예스의 적시타가 나오면서 롯데는 1-2로 추격했다. 이후 바뀐 투수를 상대로 안타, 볼넷으로 1사 만루를 만든 후 전민재가 좌월 만루홈런을 기록했다. 롯데의 올 시즌 첫 만루홈런이 터졌고, 분위기는 롯데로 넘어왔다.

나승엽도 7회에 솔로포를 터트리며 지난달 22일 부산 삼성전 이후 25일 만에 손맛을 봤다. 8회에도 롯데 타선은 식지 않았다. 1사 1, 3루에서 레이예스가 2타점 적시 2루타를 쳤고, 나승엽이 2사 2루 상황에서 연타석 홈런을 기록하며 8회에만 4점을 더했다.

롯데는 올 시즌 선발 계산이 서는 팀으로 평가받는다. 외국인 투수인 엘빈 로드리게스와 제레미 비슬리, 토종 선발 박세웅, 나균안, 김진욱이 꾸준히 선발 로테이션을 도는 중이다. 로테이션 상 필요할 때 이민석이 대체선발로 나서기도 했다.

[서울=뉴스핌] 롯데 나승엽이 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와 경기 중 8회 2사 1루에서 홈런을 쳤다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.06.17 willowdy@newspim.com

하지만 타선의 기복은 롯데의 발목을 잡았다. 롯데는 올 시즌 팀타율 0.259로 리그 하위권에 위치한데다, 득점권 타율마저 0.250으로 리그 평균(0.269)보다 낮다. 타선의 득점지원이 저조하니 투수들의 마음이 조급해질 수밖에 없다.

그래도 이날 타선이 터지며 승리, 롯데는 다시 9위로 올라섰다. 지난 14일 이후 이틀 만에 최하위에서 벗어났다. 점점 날씨가 더워지면 투수들의 체력이 떨어질 수밖에 없다. 타선이 좀 더 힘을 내야 할 때다. 

willowdy@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동