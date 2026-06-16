[핌in인천] 요동치는 SSG 내야, '20년 터줏대감' 최정 대신 고명준 핫코너로

[인천=뉴스핌] 유다연 기자=20년간 3루를 책임졌던 SSG 최정의 역할에 변화가 생긴다. 그 자리를 고명준이 이어받는다.

SSG 이숭용 감독은 16일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 롯데와 경기 전 "내일(17일) 고명준이 (1군에)올라오면 3루로 쓴다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] SSG 최정과 고명준이 시즌 전 열린 스프링캠프에서 함께 수비 훈련을 소화 중이다. [사진=SSG 랜더스] 2026.06.16 willowdy@newspim.com

올 시즌 부상으로 1군 엔트리에서 빠진 적도 있는 최정은 최근 잔부상 때문에 지명타자로 선발 출전 중이다. 안상현이 3루수로 기회를 받고 있고, 이날 역시 선발 3루수로 출전했다. 하지만 최정이라는 KBO 대표 3루 거포의 공백을 채우기엔 역부족이다. 최정은 잦은 부상에도 불구하고 올 시즌 53경기 타율 0.295, 57안타(15홈런), 42타점 33득점을 기록 중이다.

최정 대신 지난 4월 손목 골절로 전열에서 이탈했던 고명준이 돌아와 3루를 맡는다. 지난 10일 삼성과 퓨처스리그(2군) 경기부터 경기 감각을 끌어올린 그는 6경기 타율 0.333, 7안타 1타점 3득점을 기록했다. 11일 삼성과 2군 경기에서 처음 3루 수비를 소화했던 고명준은 지난 13일부터 열린 울산과 3연전에서 계속 3루수로 출전했다.

이 감독은 "최정에게 수비 부담을 주지 않고 타격에만 집중할 수 있도록 하려 한다. 올 시즌도 중요하지만, 내년에도 최정이 3루수로 뛰지 못할 수도 있다. 그 자리를 채울 수 있는 선수가 고명준이다. 원래 3루수였고, 스프링캠프 때도 훈련을 많이 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] SSG 최정이 25일 인천 KT전에서 홈런을 쳤다. [사진=SSG 랜더스] 2026.04.25 willowdy@newspim.com

최정이 수비에서 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 감독은 "최정은 지명타자 출전을 최대한 안 하려 한다. 일주일에 두 경기에서 수비수로 출전한다. 올 시즌까지 수비를 소화할 수 있을 것으로 생각했지만, 생각보다 곳곳이 아프다. 그래서 원래 계획보다 앞당겼다"고 말했다.

최정은 지난 2005년 1군 데뷔 후 20년간 SK-SSG의 3루수로 줄곧 활약했다. 하지만 이제 적지 않은 나이이고, 잔부상이 계속 그를 괴롭히고 있다. 결국 오랫동안 지켜왔던 3루 자리를 후배들과 나눠 맡게 됐다.

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