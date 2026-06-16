전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 美·이란 평화 기대에 다우 또 신고점…FOMC 앞두고 스페이스X·반도체주 강세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 16일 뉴욕증시 선물이 상승하며 강세를 이어갔다.
  • 미국과 이란 협정 기대에 다우가 최고치를 경신했다.
  • 투자자는 17일 워시 연준 의장의 첫 FOMC를 주목했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연준 금리 결정 앞두고 관망세 속 AI·반도체주 강세
스페이스X, 애니스피어 인수로 2조달러 돌파

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 16일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 미국 주가지수 선물은 소폭 상승하며 강세 흐름을 이어갔다.

미국과 이란의 평화 협정 체결 기대감으로 다우지수가 사상 최고치를 경신한 가운데, 투자자들은 케빈 워시 신임 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 첫 통화정책 결정을 앞두고 시장 방향을 가늠하고 있다.

미 동부시간 오전 8시 15분 기준 나스닥100 E-미니 선물은 83.25포인트(0.27%) 상승했고, S&P500 E-미니 선물과 다우존스 E-미니 선물은 각각 0.08% 상승했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌]

전날 뉴욕증시에서는 다우지수가 468.77포인트(0.92%) 상승하며 장중·종가 기준 사상 최고치를 새로 썼다. S&P500지수는 1% 이상, 나스닥종합지수는 3.1% 급등했다.

시장을 끌어올린 것은 미국과 이란의 평화 합의 기대다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 양국이 중동 분쟁 종식을 위한 예비 합의에 도달했다고 밝혔고, 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 양측이 군사작전 종료를 선언했으며 오는 19일 스위스에서 공식 서명식이 열릴 예정이라고 전했다.

트럼프 대통령은 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협도 19일 완전히 재개방될 것이라고 밝혔다. JD 밴스 부통령 역시 "장기적으로 통행료 없는 개방이 이뤄질 것"이라고 말했다.

이에 따라 국제유가는 전날 5% 가까이 급락했고 인플레이션 우려도 완화됐다. 다만 해운업계에서는 호르무즈 해협이 재개방되더라도 물류 정상화와 신뢰 회복에는 수주가 걸릴 수 있다는 신중론도 나오고 있다.

◆ 스페이스X 3일 연속 급등…아마존 추월 가시권

시장의 중심에는 ▲스페이스X(SPCX)가 있었다.

지난주 주당 135달러에 상장한 스페이스X는 이날 개장 전 거래에서 5% 넘게 오르며 192달러 선에 거래되고 있다. 공모가 대비 상승률은 42%에 달한다.

시가총액은 이미 2조달러를 넘어섰으며, 현재 추세가 이어질 경우 ▲아마존(AMZN)을 제치고 세계 5위 기업에 오를 가능성도 거론된다. 창업자인 일론 머스크의 개인 자산 역시 1조달러를 돌파한 것으로 평가된다.

상승세에는 대형 인수 소식도 힘을 보탰다. 스페이스X는 AI 코딩 플랫폼 커서(Cursor)의 모회사인 애니스피어(Anysphere)를 600억달러에 인수한다고 발표했다. 올해 3분기 거래를 마무리할 예정이며, 지난 2월 xAI와의 통합에 이어 AI 사업 확대에 더욱 속도를 내고 있다는 평가다.

6월 9일(현지시간) 미국 뉴욕 모간스탠리 빌딩에 스페이스X 기업공개(IPO) 사인이 걸려 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

메모리·AI 반도체 강세…퀄컴도 급등

반도체 업종도 전반적으로 강세를 나타냈다. ▲마이크론(MU)은 3.5% 상승했고 ▲웨스턴디지털(WDC)과 ▲시게이트테크놀로지(STX)는 각각 9.1%, 7.7% 급등했다.

▲퀄컴(QCOM)은 AI 반도체 스타트업 텐스토렌트(Tenstorrent)를 80억~100억달러에 인수하는 방안을 논의 중이라는 보도에 힘입어 5% 넘게 상승했다.

반면 엔터테인먼트 업체 ▲데이브앤드버스터스(PLAY)는 1분기 실적이 시장 예상치를 밑돌면서 16% 급락했다. 주식투자 플랫폼 ▲로빈후드(HOOD)는 전체 정규직 인력의 10%를 감원하겠다고 발표한 뒤 1.5% 상승했다.

시장 시선은 워시 의장 첫 FOMC로

이제 투자자들의 관심은 17일 발표될 연방공개시장위원회(FOMC) 정례 회의 결과로 향하고 있다.

시장은 연준이 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 동결할 것으로 보고 있지만, 케빈 워시 의장이 인플레이션과 금리 전망에 대해 어떤 메시지를 내놓을지 주목하고 있다.

인사이트 인베스트먼트의 네이트 하이드 수석 포트폴리오 매니저는 "시장은 워시 의장의 첫 FOMC 회의를 매우 주의 깊게 지켜보고 있다"며 "최근 시장은 금리 인하 기대에서 금리 인상 우려로 이동했지만, 미국과 이란의 합의가 성사되면서 워시 의장이 보다 비둘기파적 입장을 취할 여지가 생겼다"고 분석했다.

현재 CME 페드워치에 따르면 시장은 오는 12월 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 42%로 반영하고 있다. 금리 인하 전망은 2027년 중반 이후로 밀려난 상태다.

한편 일본은행(BOJ)은 이날 기준금리를 31년 만의 최고 수준으로 인상하며 글로벌 통화정책 정상화 흐름에 동참했다. 시장에서는 중동 리스크 완화와 연준의 정책 방향이 향후 증시의 추가 상승 여부를 결정할 핵심 변수로 보고 있다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동