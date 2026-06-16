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[종합] BOJ, 금리 1.0%로 인상...시장 "매파적이지만 충격은 제한적"

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  • 일본은행이 16일 기준금리를 1.0%로 인상하며 인플레 대응에 나섰다
  • 중동발 유가 상승 등으로 물가 상방 위험이 커졌고 경기는 하방 위험이 줄었다고 평가했다
  • 국채 매입 축소는 2027년 3월까지 진행 후 중단하며 추가 금리 인상 시점에 시장 관심이 쏠렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본은행(BOJ)이 기준금리를 1.0%로 인상하며 통화정책 정상화에 한층 속도를 냈다. 중동 지역 긴장 고조에 따른 유가 상승이 물가를 자극할 가능성이 커졌다고 판단한 데 따른 조치다.

BOJ는 16일 금융정책결정회의를 열고 정책금리인 무담보 콜금리(익일물) 유도 목표를 기존 0.75%에서 1.0%로 인상하기로 결정했다. 금리가 1.0% 수준에 도달한 것은 1995년 이후 31년 만이다.

지난해 12월 이후 4차례 회의 만에 단행된 추가 인상으로, BOJ는 2024년 마이너스 금리 정책을 종료한 이후 점진적인 금리 정상화 기조를 이어가고 있다.

이번 회의는 감염증 치료를 위해 입원 중인 우에다 가즈오 총재가 불참한 가운데 이뤄졌다. 정책위원 8명이 표결에 참여했으며, 7명이 금리 인상에 찬성했다. 유일하게 반대표를 던진 아사다 도이치로 심의위원은 "물가 상방 위험보다 생산과 고용의 하방 위험이 더 크다"며 금리 동결을 주장했다.

일본은행(BOJ) [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유가발 인플레이션 우려에 선제 대응

BOJ가 금리 인상에 나선 가장 큰 이유는 인플레이션 위험 확대다.

지난 4월 회의 당시 BOJ는 원유 가격 상승이 물가를 끌어올리는 동시에 경기에는 부담을 줄 수 있다고 판단해 금리 인상을 보류했다. 그러나 이후 기업 간 거래에서 에너지 비용 전가가 빠르게 진행되면서 물가 상승 압력이 예상보다 커지고 있다고 평가했다.

BOJ는 회의 후 발표한 성명에서 "원유 가격 상승을 출발점으로 한 가격 전가가 기업 간 거래에서 비교적 빠른 속도로 진행되고 있다"며 "향후 소비자 단계에서도 광범위한 품목의 가격 상승으로 이어질 가능성이 있다"고 밝혔다.

특히 중장기 인플레이션 기대가 계속 상승하고 있다는 점을 강조하며 "기조적 물가상승률이 2% 물가안정 목표를 상회할 위험이 있다"고 진단했다.

시장에서는 정부의 공공요금 보조금 효과로 일시 둔화했던 근원 소비자물가 상승률이 올해 하반기 다시 2%를 넘어설 것으로 보고 있다. 5월 기업물가 상승률도 6.3%로 3년 만의 최고치를 기록하며 기업들이 에너지 비용 상승분을 가격에 반영하기 시작했음을 보여줬다.

◆ 경기 우려는 완화..."경제 하방 위험 낮아져"

BOJ는 경기 여건에 대해서도 이전보다 낙관적인 평가를 내놨다.

성명에서 "경제가 크게 하방으로 이탈할 위험은 과거보다 낮아졌다"고 밝혔다. 높은 기업 수익성과 임금 인상, 정부 보조금 정책 등을 경기 지지 요인으로 꼽았다. 또한 중동산 원자재 의존도를 줄이기 위한 대체 조달이 진전되고 있다는 점도 긍정적 요인으로 평가했다.

이는 중동 정세 불안에도 불구하고 BOJ가 물가 위험이 경기 둔화 위험보다 더 크다고 판단했음을 보여준다.

BOJ 금융정책결정회의 모습 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 양적긴축은 내년 4월 중지

BOJ는 금리 인상과 함께 채권시장 안정 대책도 내놓았다.

분기별로 국채 매입액을 줄여나가는(테이퍼링) 형태의 점진적 양적긴축(QT)은 기존 계획대로 2027년 1~3월까지 분기마다 2000억 엔씩 감액한 뒤 같은 해 4월부터 중단하기로 했다. 이후에는 월 2조 엔 정도 규모의 국채를 매입할 방침이다.

BOJ는 2013년부터 대규모 양적완화 정책을 통해 막대한 규모의 장기국채를 매입해왔다. 장기금리를 낮춰 경제를 부양하기 위한 목적이었지만, 시장 기능이 크게 약화됐다는 비판도 받아왔다.

2024년 8월부터 국채 매입 규모를 줄인 결과 투자자 수급에 기반한 금리 형성이 점차 회복됐지만, 2025년 이후에는 금리가 급등하는 등 시장 변동성이 커지는 모습도 나타났다. 이에 매입 축소 종료 시점을 제시함으로써 채권시장 불안을 완화하려 한 것으로 해석된다.

다만 다무라 나오키 심의위원은 국채 매입 감액을 2028년 1~3월까지 연장해야 한다고 주장하며 반대표를 던졌다.

◆ 시장 "매파적이지만 충격은 제한적"

시장 전문가들은 이번 결정이 예상된 수순이었다고 평가했다.

한 외환시장 전문가는 "BOJ가 시장 예상대로 움직였지만 엔화를 크게 끌어올릴 정도로 매파적이지는 않았다"고 분석했다. 인플레이션에 대한 우려를 분명히 드러냈지만 여전히 매우 점진적인 긴축 경로를 유지하고 있으며 금융여건도 완화적으로 유지하겠다는 입장을 고수하고 있기 때문이다.

특히 미국과 일본 간 금리 격차가 여전히 큰 상황에서 이번 인상만으로 엔화 강세가 지속되기는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 시장에서는 달러/엔 환율이 160엔 이상을 유지할 경우 일본 정부와 BOJ의 외환시장 개입 가능성이 계속 남아 있을 것으로 보고 있다.

주식시장에는 상대적으로 우호적이라는 평가가 많다. BOJ가 긴축에 나섰지만 기업 실적이나 유동성을 크게 훼손할 정도는 아니라는 이유에서다.

BOJ의 금리 인상 결정 이후 도쿄 증시에서 닛케이주가는 오후 1시 40분 현재 전일보다 0.58% 오른 6만9717.97엔을 나타내고 있으며, 달러/엔 환율은 전일 대비 0.19엔 오른 1달러=160.33엔 부근에서 추이하고 있다.

우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재 [사진=블룸버그]

◆ 추가 인상 시점에 주목

시장의 관심은 이제 추가 금리 인상 시점으로 옮겨가고 있다. 로이터가 실시한 조사에 따르면 이코노미스트들은 BOJ가 이번 인상 이후 올해 4분기에 기준금리를 1.25%로 추가 인상할 것으로 예상하고 있다.

최근 BOJ 내부에서는 물가 목표 초과 위험에 대한 경계감이 높아지고 있다. 실제로 4월 회의에서는 정책위원 9명 중 3명이 이미 1.0% 금리 인상을 주장한 바 있다.

시장은 우에다 총재를 대신해 기자회견에 나설 우치다 신이치 부총재가 향후 금리 인상 속도와 시기에 대해 어떤 신호를 내놓을지 주목하고 있다.

이번 주 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 회의 결과와 향후 달러 흐름도 BOJ의 추가 긴축 경로를 결정하는 중요한 변수로 꼽힌다.

중동발 에너지 충격과 인플레이션 위험이 커지는 가운데 BOJ는 물가 안정에 무게를 두는 선택을 했다. 다만 채권시장 안정과 경기 영향을 고려해 국채 매입 축소 종료를 병행하면서 '점진적 정상화'라는 기존 원칙은 유지했다는 평가가 나온다.

goldendog@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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