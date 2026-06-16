케이퓨얼셀, 차세대 잠수함용 연료전지 국책과제 주관기관 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

113억원 규모 정부과제 선정

2029년까지 국산 기술 고도화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 코렌스 그룹 계열사 케이퓨얼셀이 차세대 잠수함용 연료전지 시스템 개발 사업의 주관기관으로 선정돼 113억원의 연구개발비를 확보했다고 16일 밝혔다.

한국에너지기술평가원이 지원하는 '신재생에너지핵심기술개발사업'에서 선정된 과제는 '상용 연료전지 스택을 활용한 질소순환형 혼합가스 기반 20kW급 잠수함용 연료전지 시스템 개발'이다. 케이퓨얼셀은 2029년 12월까지 국산 잠수함용 연료전지 기술을 고도화할 계획이다.

숭실대학교 산학협력단, 울산테크노파크, HD한국조선해양과 함께 컨소시엄을 구성해 사업을 진행한다. HD한국조선해양은 공동연구개발기관으로 참여하면서 최종 개발 결과물을 활용하는 수요기업 역할을 수행한다.

케이퓨얼셀 로고 [사진=케이퓨얼셀]

현재 잠수함에 주로 적용되는 순산소형 공기불요추진체계(AIP)는 외부 공기 공급 없이 장시간 잠항이 가능한 기술이다. 이번 사업은 질소-산소 혼합가스 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있는 가스 공급·순환·제어 기술을 확보하는 것을 목표로 한다. 기존 AIP 잠수함 체계의 선택 폭을 넓히고 운용 목적에 맞춰 효율성과 안전성을 높인 차세대 잠수함용 추진 기술을 구현할 예정이다.

연료전지 기술이 개발되면 중·소형 잠수함은 물론 무인잠수정(UUV)과 해양 감시·탐사 체계 등 장시간 잠항이 필요한 해양 무인 플랫폼의 동력원으로 활용될 수 있다.

y2kid@newspim.com