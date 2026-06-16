전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
산업 항공

속보

더보기

7월 국제선 유류할증료 8단계 '뚝'…'종전 합의' 호재에 항공업계 기대감 커진다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국과 이란 종전 합의로 항공업계 수익성 개선 기대가 커졌다
  • 7월 유류할증료는 19단계로 내려가 항공권 부담이 줄어든다
  • 유가 안정 효과는 3분기부터 실적과 여행수요에 반영될 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 국제선 유류할증료 20% 이상 인하…여름 성수기 앞두고 여행 수요 회복 전망

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 =미국과 이란의 전격적인 종전 합의로 국제유가와 환율이 안정세를 찾으면서, 국내 항공업계의 수익성 개선에 청신호가 켜졌다. 항공권 비용 부담이 줄어든 소비자의 여행 심리가 회복 흐름을 타는 가운데, 여름 성수기를 앞두고 장거리 여객 수요도 점진적으로 살아날 것으로 관측된다.

16일 업계에 따르면 오는 7월 발권하는 항공권에는 기존 27단계에서 8계단 내려간 유류할증료 19단계가 적용된다.

대한항공 보잉 737-900ER 항공기. [사진=대한항공]

대한항공의 경우 7월 발권 항공권에는 편도 기준 최소 4만6400원에서 최대 34만4000원의 유류할증료가 부과된다. 6월과 비교하면 단거리 노선은 약 1만5000원, 장거리 노선은 10만7500원 낮아진다. 아시아나항공의 7월 국제선 유류할증료는 편도 기준 4만8500원에서 27만5800원으로 책정됐으며, 6월과 비교해 구간별로 1만9500원에서 10만7000원까지 부담이 줄어든다.

항공업계는 그동안 미국·이란 전쟁으로 항공유 가격 상승과 환율 급등이 겹치면서 비용 부담이 커졌고, 수익성도 급격히 악화됐다. 항공기 리스료와 유류비 등 핵심 비용을 달러로 결제하는 산업 특성상, 유가와 환율이 동시에 치솟을 경우 수익성 압박은 한층 더 가중될 수밖에 없다.

항공업계는 대외 불확실성이 장기화됨에 따라 2분기 수익성 부담이 확대된 상황이다. 종전 합의로 국제유가가 하락하고 원화가 강세로 돌아서면 연료비 부담 완화와 유류할증료 인하, 여행 수요 회복 등이 예상된다. 항공사들이 사용하는 항공유 가격은 원유 가격에 정제·운송 비용 등이 더해지는 구조인 만큼, 원유 가격 변동에 민감하게 반응한다.

다만 유가 안정 효과가 실제 항공사 실적에 반영되기까지는 통상 3~6개월가량 소요되므로 3분기부터 수익성 개선이 예상된다. 

업계에서는 종전 합의로 인한 여객 수요 회복을 기대하고 있다. 특히, 저비용항공사(LCC) 이용객들은 총액 운임에 민감한 특성이 있는 만큼 유류할증료 인하 효과가 수요 회복으로 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 여름 성수기 진입 시점과 맞물려 일본, 대만, 동남아 노선을 중심으로 여행 수요가 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있다. 

이스타항공 관계자는 "실제로 6월 유류할증료가 인하되면서 매출액도 5월 대비 증가하는 추세"라며 "하반기부터 중화권 중심으로 신규 노선 취항이 예정돼 있어 사업량 확대에 따른 수익성 개선을 기대하고 있다"고 설명했다.

에어부산은 시즈오카·다카마쓰·중국 황산 등 시장 수요를 반영한 부정기 노선 운영과 해외 판매 비중을 확대한다.

에어로케이항공은 일본, 대만 등 핵심 단거리 노선을 중심으로 부가수익 확대와 비용 절감 노력을 병행하고 있다. 최근 국제유가 안정세가 나타나고 있는 만큼 2분기 후반부터는 비용 부담 완화 효과도 일부 기대하고 있다.

에어로케이항공은 성수기 하네다 노선 운항을 시작했으며, 구마모토·도야마·하코다테 등 일본 신규 노선 확대도 추진하고 있다. 동계 시즌에는 베이징, 상하이, 항저우, 청두 등 최근 배분받은 중국 주요 도시 운수권 노선 확대를 준비하고 있다.

업계 관계자는 "최근 고유가·고환율 기조가 장기화되면서, 유류비와 외화 비용 급증으로 업계 전체가 2분기 경영난을 피하기 어려운 상황일 것으로 예상된다"라며 "다만, 미국-이란 간 긴장 완화에 따른 국제 유가 안정세가 이어질 경우 항공업계의 비용 부담 완화와 유류할증료 인하를 통한 여행 수요 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "전쟁 과정에서 피해를 본 중동 산유국 생산 시설이 다시 정상 가동되고, 물류망이 정상화되는 데는 시간이 걸릴 것으로 보여 당분간은 국제 유가 하락 영향이 바로 적용되지는 않을 것"이라며 "그러나 점진적으로 국제 유가 하락에 따른 운영비 감소, 여행 심리 회복 등 실적 개선에 긍정적인 효과가 기대된다"고 덧붙였다.

yuniya@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동