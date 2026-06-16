7월 국제선 유류할증료 8단계 '뚝'…'종전 합의' 호재에 항공업계 기대감 커진다

7월 국제선 유류할증료 20% 이상 인하…여름 성수기 앞두고 여행 수요 회복 전망

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 =미국과 이란의 전격적인 종전 합의로 국제유가와 환율이 안정세를 찾으면서, 국내 항공업계의 수익성 개선에 청신호가 켜졌다. 항공권 비용 부담이 줄어든 소비자의 여행 심리가 회복 흐름을 타는 가운데, 여름 성수기를 앞두고 장거리 여객 수요도 점진적으로 살아날 것으로 관측된다.

16일 업계에 따르면 오는 7월 발권하는 항공권에는 기존 27단계에서 8계단 내려간 유류할증료 19단계가 적용된다.

대한항공 보잉 737-900ER 항공기. [사진=대한항공]

대한항공의 경우 7월 발권 항공권에는 편도 기준 최소 4만6400원에서 최대 34만4000원의 유류할증료가 부과된다. 6월과 비교하면 단거리 노선은 약 1만5000원, 장거리 노선은 10만7500원 낮아진다. 아시아나항공의 7월 국제선 유류할증료는 편도 기준 4만8500원에서 27만5800원으로 책정됐으며, 6월과 비교해 구간별로 1만9500원에서 10만7000원까지 부담이 줄어든다.

항공업계는 그동안 미국·이란 전쟁으로 항공유 가격 상승과 환율 급등이 겹치면서 비용 부담이 커졌고, 수익성도 급격히 악화됐다. 항공기 리스료와 유류비 등 핵심 비용을 달러로 결제하는 산업 특성상, 유가와 환율이 동시에 치솟을 경우 수익성 압박은 한층 더 가중될 수밖에 없다.

항공업계는 대외 불확실성이 장기화됨에 따라 2분기 수익성 부담이 확대된 상황이다. 종전 합의로 국제유가가 하락하고 원화가 강세로 돌아서면 연료비 부담 완화와 유류할증료 인하, 여행 수요 회복 등이 예상된다. 항공사들이 사용하는 항공유 가격은 원유 가격에 정제·운송 비용 등이 더해지는 구조인 만큼, 원유 가격 변동에 민감하게 반응한다.

다만 유가 안정 효과가 실제 항공사 실적에 반영되기까지는 통상 3~6개월가량 소요되므로 3분기부터 수익성 개선이 예상된다.

업계에서는 종전 합의로 인한 여객 수요 회복을 기대하고 있다. 특히, 저비용항공사(LCC) 이용객들은 총액 운임에 민감한 특성이 있는 만큼 유류할증료 인하 효과가 수요 회복으로 이어질 가능성이 높다고 보고 있다. 여름 성수기 진입 시점과 맞물려 일본, 대만, 동남아 노선을 중심으로 여행 수요가 더욱 활성화될 것으로 기대하고 있다.

이스타항공 관계자는 "실제로 6월 유류할증료가 인하되면서 매출액도 5월 대비 증가하는 추세"라며 "하반기부터 중화권 중심으로 신규 노선 취항이 예정돼 있어 사업량 확대에 따른 수익성 개선을 기대하고 있다"고 설명했다.

에어부산은 시즈오카·다카마쓰·중국 황산 등 시장 수요를 반영한 부정기 노선 운영과 해외 판매 비중을 확대한다.

에어로케이항공은 일본, 대만 등 핵심 단거리 노선을 중심으로 부가수익 확대와 비용 절감 노력을 병행하고 있다. 최근 국제유가 안정세가 나타나고 있는 만큼 2분기 후반부터는 비용 부담 완화 효과도 일부 기대하고 있다.

에어로케이항공은 성수기 하네다 노선 운항을 시작했으며, 구마모토·도야마·하코다테 등 일본 신규 노선 확대도 추진하고 있다. 동계 시즌에는 베이징, 상하이, 항저우, 청두 등 최근 배분받은 중국 주요 도시 운수권 노선 확대를 준비하고 있다.

업계 관계자는 "최근 고유가·고환율 기조가 장기화되면서, 유류비와 외화 비용 급증으로 업계 전체가 2분기 경영난을 피하기 어려운 상황일 것으로 예상된다"라며 "다만, 미국-이란 간 긴장 완화에 따른 국제 유가 안정세가 이어질 경우 항공업계의 비용 부담 완화와 유류할증료 인하를 통한 여행 수요 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "전쟁 과정에서 피해를 본 중동 산유국 생산 시설이 다시 정상 가동되고, 물류망이 정상화되는 데는 시간이 걸릴 것으로 보여 당분간은 국제 유가 하락 영향이 바로 적용되지는 않을 것"이라며 "그러나 점진적으로 국제 유가 하락에 따른 운영비 감소, 여행 심리 회복 등 실적 개선에 긍정적인 효과가 기대된다"고 덧붙였다.

yuniya@newspim.com