음저협, 라이프코드 대표 초청 특강 개최…신뢰·소통 조직으로 도약

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 사단법인 한국음악저작권협회(음저협)가 실용철학과 조남호 라이프코드 대표를 초청해 전 직원 대상 특별 강연을 개최했다고 16일 밝혔다.

이날 음저협에 따르면 지난 15일 서울 강서구 협회 본사에서 조 대표의 특별 강연을 개최하고, 조직문화 혁신과 직원들의 내적 동기 강화를 위한 첫걸음을 내디뎠다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국음악저작권협회에서 특별 강연을 펼친 조남호 라이프코드 대표. [사진=음저협] 2026.06.16 alice09@newspim.com

이번 특강은 음저협 창립 62년 만에 처음으로 본사와 전국 센터를 포함한 전 직원 200여 명이 함께 참여하는 전사 강연으로 진행됐다.

전 집행부 시기부터 이어진 각종 사건과 조직 안팎의 변화 속에서도 각자의 자리에서 업무를 이어온 임직원들에게 위로와 재정비의 시간을 제공하고, 구성원들이 일과 삶의 의미를 함께 되돌아보며 새로운 동력을 얻을 수 있도록 하자는 취지에서 마련됐다.

이날 강연자로 나선 조남호 라이프코드 대표는 교육 콘텐츠 기업 스터디코드 창업자로, 현재 삶과 일의 본질을 실용철학의 관점에서 연구·전달하는 '라이프코드'를 이끌고 있다.

조 대표는 '내적 동기와 능동적 몰입: 공허의 시대를 지나는 생존 전략'을 주제로 강연을 진행하며, 외부 보상과 결과에만 집중한 나머지 과정의 의미를 놓치기 쉬운 현대인의 삶을 진단하고 매 순간을 온전히 살아내는 '충만주의' 철학을 음저협 임직원들에게 제시했다.

또한 조직 구성원이 업무를 단순한 생계 수단이나 조직의 요구로만 받아들이는 데 그치지 않고, 행위 자체에서 의미와 가치를 발견하는 '내적 동기'를 가질 때 비로소 능동적인 몰입과 지속 가능한 성장, 개인의 행복이 가능하다고 강조해 직원들의 공감을 이끌어냈다.

이시하 음저협 회장은 "우리 협회가 지난 62년간 이뤄낸 외형적 성장의 이면에는 묵묵히 버텨온 직원들의 성장통이 있었다"라며 "이번 특강은 회사의 성과를 위한 압박이 아니라, 고생한 직원들에게 오롯이 '나 자신'을 위해 일하는 의미를 선물하고 싶어 마련한 자리"라고 설명했다.

아울러 "오늘 조남호 대표가 던진 '충만'이라는 화두가 본사뿐만 아니라 전국 각 센터 직원들까지 한마음으로 묶어주고, 서로 신뢰하는 따뜻한 조직문화로 나아가는 위대한 첫걸음이 될 것"이라고 확신에 찬 포부를 전했다.

음저협은 6만3000여 명의 저작권자를 회원으로 둔 국내 최대 음악 저작권 신탁관리 단체로, 연간 약 4500억 원 규모의 저작권료를 징수·분배하고 있다.

음저협은 이러한 규모와 역할에 걸맞은 책임 있는 조직 운영을 위해, 이번 특강을 시작으로 임직원들의 직무 역량 강화와 정서적 안정, 소통 활성화를 위한 다양한 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.

또한 이를 통해 구성원 간 신뢰와 협력을 강화하고, 보다 투명하고 선진화된 행정 체계를 마련해 나간다는 방침이다.

alice09@newspim.com