이병도 충남교육감 당선인 "공약 실행력 높여야"…인수위 업무보고 본격화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 이병도 제19대 충남교육감 당선인이 인수위원회에 공약 이행의 실효성을 높이기 위한 교육 현황 분석과 구체적인 실행계획 마련을 주문했다.

충남교육 미래동행 준비위원회는 16일 충남교육청진로융합교육원 대강당에서 당선인 공약 이행 방안 마련을 위한 업무보고회를 개최했다고 밝혔다.

16일 충남교육청진로융합교육원 대강당에서 열린 업무보고회에서 이병도 충남교육감 당선인이 인사를 전하고 있다. [사진=이병도 당선인] 2026.06.16 gyun507@newspim.com

이날 보고회에는 인수위원과 전문위원, 정책위원, 실무위원 등 총 182명이 참석했다. 충남교육청은 당선인 공약과 관련한 주요 교육 현황과 향후 추진 방향을 설명하고 공약별 이행 방안을 공유했다.

이병도 당선인은 참석자들에게 위촉장을 직접 전달한 뒤 "충남교육의 현재 모습을 정확히 진단하는 것이 공약 실현의 출발점"이라며 "현황과 공약을 유기적으로 연결해 취임 후 즉시 추진할 수 있는 실행계획을 마련해 달라"고 당부했다.

이어 "이번 공약들은 교육 현장과 도민들의 목소리를 반영해 마련된 약속"이라며 "충남 도민 교육자치 시대를 여는 중요한 과제인 만큼 현실성 있고 체감도 높은 정책으로 구체화해야 한다"고 강조했다.

보고회에서는 교육청 각 부서가 공약 관련 업무 현황을 설명하고 질의응답을 진행했다.

충남교육 미래동행 준비위원회는 17일에도 충청남도교육청진로융합교육원에서 도교육청 산하 14개 직속기관과 14개 교육지원청을 대상으로 업무보고를 이어갈 예정이다.

준비위원회는 향후 기관별 현황 점검과 분과별 검토를 마친 뒤 공약별 세부 실행계획을 마련하고 취임 후 본격적인 정책 추진 로드맵을 구체화할 계획이다.

gyun507@newspim.com