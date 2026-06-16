전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

넷플릭스 '참교육' 흥행 속 교육단체 모였다…"사법화 멈추고 신뢰 회복해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교육의봄 등 11개 단체가 16일 교육공동체 신뢰 회복 국민운동 출범을 선언했다
  • 단체들은 학교 사법화와 엄벌주의가 갈등을 악화시킨다며 회복적 대화와 관계 회복 중심 해법을 제시했다
  • 이들은 학생·학부모·교사 권리 보장과 상호 존중, 실태 조사·정책 개선을 핵심 목표로 삼고 단계적 대책 마련에 나선다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육단체 11곳, '교육공동체 신뢰 회복 국민운동' 출범 선언
학교 갈등 해결이 민원·소송으로 치우쳐져 학교현장 '사법화'
학부모-교원 간 불신 구조화...엄벌주의 아닌 '회복적 대화'
올해 내 전국 조사·토론 거쳐 2027년 제도 개선 추진 계획

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 전 세계적인 인기를 끌고 있는 가운데 학부모·교원·교육단체 11곳이 교육공동체 신뢰 회복을 위한 범국민 운동에 나섰다. 학교 현장의 갈등과 사법화 심화로 교육 위기가 구조적 단계에 이르렀다는 판단에서다.

교육의봄 등 11개 단체는 16일 서울 용산구 교육의봄에서 기자회견을 열고 '교육공동체 신뢰 회복 국민운동' 출범을 선언했다. 참여 단체는 교육비전, 교육정책디자인연구소, 좋은교사운동, 사교육걱정없는세상, 참교육을위한전국학부모회 등이다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육의봄 등 11개 단체가 16일 서울 용산구 교육의봄에서 기자회견을 열고 '교육공동체 신뢰 회복 국민운동' 출범을 선언했다. 2026.06.16 hyeng0@newspim.com

이들은 현재 학교 현장이 갈등 해결을 교육적 대화가 아닌 민원·소송 등 법적 절차에 의존하는 '사법화' 상태에 빠졌다고 진단하며 이대로 방치할 경우 교육 전반의 붕괴로 이어질 수 있다고 경고했다.

최명화 한국회복적정의실천가협회 부이사장은 "'참교육'이 수많은 시청자의 눈길을 사로잡은 것은 우리 사회의 학습권과 교권 침해의 실상을 극적으로 고발했기 때문"이라며 "이는 우리 교육공동체가 얼마나 깊이 무너져 있는가를 그 무엇보다 또렷이 보여주고 있는 것"이라고 짚었다.

단체들은 현재 학교 현장을 '사법화된 공간'으로 규정했다. 현승호 좋은교사운동 공동대표는 "학생들 사이의 폭력 사건으로 인한 법률 소송이 빈번해지면서 학교를 둘러싼 교육 소송 시장이 형성되고 있을 정도"라며 "학부모의 정당한 의견조차 학교 안에서 풀어 갈 통로가 제대로 마련돼 있지 않아 학교 안에서 회복적 대화로 해결될 수 있었던 일들이 결국 사법적 통로에 호소할 수밖에 없는 처지"라고 지적했다.

특히 학부모와 교원 간 불신이 구조적으로 심화된 점을 핵심 원인으로 꼽았다. 신소영 사교육걱정없는세상 공동대표는 "누구도 학생들과 학부모 사회, 교직 사회를 아우르며 교육공동체의 모든 구성원을 통합하려는 시도를 하지 못하고 있다"며 "오히려 일부 사례에 대한 비판이 자기 집단에 대한 공격으로 받아들여지고 그 방어적 대응이 다시 상대 집단의 결집을 자극해 대화가 어려워지는 악순환이 반복되고 있다"고 말했다.

이들은 엄벌주의 중심 대응이 오히려 문제를 악화시킨다고 진단했다. 단체들은 "강한 처벌은 또 다른 갈등을 낳는다"며 "학폭 사안 등에서도 회복적 대화를 우선 적용하는 방향으로 제도 개선이 필요하다"고 밝혔다.

해법으로는 '관계 회복'과 '자발적 실천'을 제시했다. 박숙영 평화비추는숲 공동대표는 "학생·학부모·교사가 각자의 고통을 나누는 대화만으로도 깊은 공감과 신뢰가 형성되는 경험이 있었다"며 "신뢰 회복은 제도가 아니라 관계 회복에서 출발해야 한다"고 말했다.

교실 차원의 변화 필요성도 제기됐다. 신을진 수업과성장연구소 대표는 "교사가 학부모 반응을 두려워하는 구조에서는 수업 혁신도 어렵다"며 "에듀테크 도입 이전에 교사와 학생 간 관계 회복이 우선돼야 한다"고 강조했다.

이날 단체들은 교육 정상화를 위한 5대 목표를 제시했다. ▲학생 인권과 학습권 보장 ▲학부모의 교육 주체성 인정 ▲교사의 교권과 인권 보호 ▲학부모-교원 간 신뢰 회복 ▲수업과 생활지도를 통한 학생의 전인적 성장 등이다.

이를 위한 추진 방향으로는 ▲실태 조사 및 원인 규명 ▲자발적 실천 운동 확산 ▲실천 기반 정책·법률 마련 등 3대 접근과 함께 사법화·엄벌주의 지양, 회복적 대화 중심 접근, 교육 주체 간 상호 존중, 실천과 제도 개선의 병행 등의 '7대 실천 원칙'도 발표했다.

송인수 교육의봄 공동대표는 "이 문제는 지난 10년간 누적된 구조적 문제이기에 성급한 해법보다 실태 조사와 원인 규명이 우선"이라며 "설문조사를 통해 신뢰 수준을 측정하고 이를 기준으로 변화 추이를 관리하겠다"고 설명했다.

향후 일정으로는 올해 하반기까지 전국 단위 여론조사와 8차 연속 토론회를 통해 실태를 분석하고 2027년부터 대책 수립과 제도 개선에 나설 계획이다.

한편 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'이 비영어권 TV쇼 부문 1위에 오르는 등 세계적인 인기를 끌면서 교육 현장의 교권 문제를 둘러싼 논의도 확산되고 있다. 드라마는 교권이 무너진 학교에 '교권보호국'이라는 특수 조직이 개입해 문제를 해결하는 내용을 담고 있다.

이와 관련해 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원은 지난 12일 악성 민원 대응을 전담할 교육부 내 '교육활동보호국' 신설 방안을 제시했고 지난 15일에는 안민석 경기도교육감 당선인이 '경기형 교권보호국' 신설 구상을 밝히며 공론화를 제안했다.

hyeng0@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동