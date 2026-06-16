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순천시 인수위, 공공자원화시설 사업 전반 재검토 착수

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  • 순천시장직 인수위가 16일 공공자원화시설 재검토에 착수했다
  • 인수위는 15일 쓰레기 소각장 해법 모색 위해 정상화 T/F를 구성해 가동했다
  • T/F 검토 의견을 바탕으로 시민 다수 동의하는 효율적 추진·조정안을 손 당선인에게 권고할 방침이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정상화 T/F 구성...소각장 추진 경과 전면 점검

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시장직 인수위원회가 노관규 시장 시절부터 추진돼 온 공공자원화시설 사업 전반을 재검토하기로 하면서 향후 사업 방향에 변화가 있을지 관심이 모아지고 있다.

민선 9기 순천시장직 인수위원회는 지역 최대 갈등 현안으로 꼽히는 쓰레기 소각장 문제의 해법을 모색하기 위해 전담 특별조직인 '공공자원화시설 정상화 T/F를 공식 구성하고 15일부터 본격 가동에 들어갔다고 16일 밝혔다.

공공자원화시설 최적 입지후보지로 선정된 연향들일원 [사진=순천시] 2026.06.16 chadol999@newspim.com

공공자원화시설은 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 순천시가 연향들 일원에 추진해 온 소각·자원화 시설로, 민선 8기 노관규 시장 재임 기간에도 행정 연속성을 내세워 강하게 추진돼 온 사업이다.

인수위원회는 이번 T/F 출범이 "시민의 이익과 안전을 최우선으로 두고 소각장 건립 사업을 정상화하겠다"는 손훈모 당선인의 시정 철학을 구체화함과 동시에, 그간의 추진 과정과 입지 선정, 절차 적정성 등을 원점에서 재점검하기 위한 조치라고 설명했다.

인수위원회는 T/F가 제시하는 의견과 보고 결과를 심도 있게 검토한 뒤 행정의 일방적 강행이 아닌 시민 다수가 동의할 수 있는 효율적이고 신속한 사업 추진·조정 방안을 손 당선인에게 권고할 방침이다.

인수위 관계자는 "철저한 숙의와 검증이야말로 갈등을 끝내고 사업을 가장 빠르게 정상화하는 지름길"이라며 "T/F의 검토 의견을 바탕으로 신뢰받는 행정을 위한 최적의 해법을 당선인에게 제안하겠다"고 말했다.

 

chadol999@newspim.com

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