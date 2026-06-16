안산시·소상공인연합회, 경영 안정·지역상권 활성화 방안 모색

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이민근 시장 "소상공인은 지역경제와 골목상권을 지탱하는 중요한 버팀목"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 15일 시장 집무실에서 소상공인의 경영 안정과 지역상권 활성화를 위해 안산시 소상공인연합회와 간담회를 개최했다고 16일 전했다.

이민근 안산시장이 소상공인연합회와 소상공인의 경영 안정과 지역상권 활성화를 위해 간담회를 진행하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 간담회는 경기 침체와 소비 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 의견을 청취하고 지역경제 회복을 위한 구체적인 지원 방안을 모색하기 위해 준비됐다.

이날 간담회에는 이민근 안산시장과 정동관 안산시 소상공인연합회장을 포함한 임원진 16명이 참석했다. 참석자들은 소상공인의 경영 부담 완화와 골목상권의 경쟁력 강화 지역 소비 촉진 방안에 대한 애로사항 및 개선 의견을 나눴다.

안산시 소상공인연합회는 지역경제 회복을 위해 행정과 소상공인 단체 간의 지속적인 소통과 협력이 필요하다고 밝혔다. 또한 현장의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 시의 관심과 지원을 요청했다.

이민근 안산시장은 "소상공인은 지역경제와 골목상권을 지탱하는 중요한 버팀목이라며 민생경제 회복을 최우선 과제로 삼고 소상공인과 함께 성장하는 지속 가능한 지역경제 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com