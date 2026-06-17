노동부, 판교테크노벨리 포괄임금 오남용 감독…익명 제보 다수 접수

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구로·가산디지털단지 기획감독 이어 판교도 감독

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 포괄임금 오남용 근절을 위한 기획감독을 경기 성남 판교테크노벨리에서도 진행한다.

노동부는 17일 판교테크노밸리를 중심으로 포괄임금 오남용 권역별 릴레이 감독에 전격 착수한다고 밝혔다.

이번 감독은 고용노동부가 지난달 발표한 포괄임금 오남용 상시 감독 체계 구축에 따른 두 번째 감독이다. 첫 감독은 구로·가산디지털단지 일대에서 이뤄졌다.

고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

판교테크노벨리는 청년층이 다수 근무하는 IT·소프트웨어·게임 개발 업체가 밀집한 지역이다.

노동부가 운영한 '포괄임금·고정OT 오남용 익명신고센터'에는 두 달 동안 집중업무기간을 운영하며 매일 밤 10시까지 근무했지만 이같은 행태가 반복될 수 있는 사업장, 구두 지시에 의한 즉흥적 야근이 빈번하고 근로시간 기록 관리도 소홀한 사업장 등 판교 소재 사업장에 대한 다수의 익명 제보가 접수됐다.

김영훈 노동부 장관은 "소위 첨단·혁신을 이유로 공짜 야근이나 장시간 노동이 허용되어서는 안 된다"며 "편법적인 포괄임금 관행을 반드시 뿌리 뽑아 장시간 노동으로부터 노동자의 건강권을 보호하고, 실제 노동시간에 따른 정당한 보상이 이루어지도록 하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com