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정점식 "서울 평균 집값 처음 10억 돌파…전셋값 12년 7개월 만 최대폭 상승"

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  • 정점식 국민의힘 원내대표는 16일 이재명 정부의 서울 집값 10억원 시대를 부동산 정책 실패라 비판했다
  • 서울·경기 매매·전세·월세 트리플 폭등과 서울·지방 집값 격차 4.17배 등 부동산 양극화 심화를 지적했다
  • 정 원내대표는 전세대출 규제 움직임을 비판하며 과도한 규제로 인한 공급 위축이 폭등 원인이라 정책 전환을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"월세값, 통계 작성 이래 최고 상승률 기록"
"서울-지방 집값 격차 4.17배…통계 작성 이후 최대"
"비거주 1주택자 전세대출 규제 움직임에 투기꾼 낙인 비판"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 16일 "이재명 정부 1년 만에 열린 서울 집값 10억원 시대는 부동산 정책이 근본부터 틀렸다는 증명"이라고 비판했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "서울 주택 평균 매매가격이 사상 처음으로 10억원을 돌파했다고 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "올해 들어 5월까지 서울 아파트 가격은 3.81% 올랐다. 작년 같은 기간에 비해 2배 가까운 상승률"이라며 "서민들, 청년들이 부담해야 할 전월세 가격도 무자비한 수준으로 올랐다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관을 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

이어 "지난달 서울의 전셋값은 12년 7개월 만에 최대 폭으로 상승했고 월세값은 통계 작성 이래 최고 상승률을 기록했다"며 "풍선효과로 인해 경기도도 매매·월세·전세 트리플 폭등이 진행되는 가운데 수도권과 지방의 부동산 양극화는 점점 심화되고 있다"고 말했다.

정 원내대표는 "지방의 평균 주택 가격은 2억3995만 원 수준으로, 서울과 지방의 집값 격차는 4.17배로 벌어졌다"며 "통계 작성 이후 역대 최고의 격차"라고 했다.

그러면서 "이 모든 것이 이재명 정부 출범 1년 만에 벌어진 부동산 참사"라며 "시장의 상황은 이렇게 심각한데 이재명 대통령의 상황 인식은 마치 벌거숭이 임금을 보는 것 같다"고 직격했다.

정 원내대표는 이 대통령의 취임 1주년 기자간담회 발언도 문제 삼았다. 그는 "이 대통령은 지난주 취임 1주년 기자간담회에서 '내가 1월부터 구두 개입을 통해 눌러 놓지 않았으면 엄청나게 폭등했을 것'이라고 자화자찬하는가 하면, 전월세 가격에 대해서는 '대폭등은 아니었다'고 강변했다"고 말했다.

또 "금융당국은 집값 폭등의 주범으로 전세대출을 지목한 대통령의 말 한마디에 비거주 1주택자의 전세대출 규제를 강화할 움직임을 보이고 있다"고 주장했다.

그는 "현재 매매·전세·월세의 트리플 폭등의 주 원인은 과도한 규제로 인한 공급 위축"이라며 "전세대출은 무주택자들의 주거 안정을 도모하는 수단인데, 엉뚱한 주거 규제로 서민들만 더 힘들게 만들고 있다"고 강조했다.

정 원내대표는 "특히 비거주 1주택자 중에는 회사 가까운 곳에 전세를 구해야 하는 직장인도 있고, 자녀 교육 때문에 부득이하게 전월세를 구한 학부모도 있다"며 "이들에게 투기꾼 낙인을 찍고 규제를 부과하는 것이 과연 합리적인 정책인가"라고 반문했다.

그러면서 "이제라도 이재명 정부가 부동산 정책 기조를 전면 전환하지 않으면 서울과 지방의 양극화는 막을 수 없고, 우리 경제의 근간을 갉아먹게 될 것"이라고 덧붙였다.

oneway@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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