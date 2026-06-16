이엔셀, CMT 치료제 EN001 임상성과 발표

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네덜란드 국제학술대회서 안전성·유효성 데이터 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제 전문기업 이엔셀이 네덜란드에서 개최된 국제학술대회에서 샤르코-마리-투스병(CMT) 치료제 EN001의 임상 성과를 공개했다.

16일 이엔셀은 네덜란드 마스트리흐트에서 열린 '2026 PNS 연례학술대회'에서 EN001의 안전성 및 탐색적 유효성 데이터를 발표했다고 밝혔다. PNS Annual Meeting은 말초신경질환 분야의 대표 국제학회로 전 세계 연구자와 임상 전문가들이 참석한다.

회사에 따르면 이번 발표는 최근 종료한 임상 1b상을 포함해 CMT 타입1 환자 총 18명을 대상으로 확인한 결과를 담았다. EN001은 동종 탯줄유래 중간엽줄기세포 기반 치료제로, CMT는 유전성 말초신경질환으로 근력 저하, 감각 저하, 보행 장애 등이 점진적으로 나타나는 진행성 질환이다.

글로벌 말초신경학회서 EN001 임상성과 발표. [사진=이엔셀]

임상 관찰 결과 EN001 투여군에서 용량제한독성(DLT), 주입 관련 반응(IRR), 중대한 이상반응(SAE)은 나타나지 않았다. 탐색적 유효성 평가에서는 CMT 질환 중증도 평가 지표인 CMTNSv2에서 개선 신호가 확인됐다. 총 18명을 대상으로 한 통합분석 결과, 평균 기저시점 CMTNSv2 점수는 약 18점이었으며, 최대 반응 시점에서 평균 6.2점 감소가 관찰됐다.

CMT는 자연경과상 CMTNSv2 점수가 매년 약 0.5점 증가하는 진행성 질환으로 알려져 있으며, 일반적으로 1~2점 변화도 임상적으로 의미 있는 차이로 평가된다. EN001 투여 후 나타난 평균 6.2점 감소는 질병 진행을 10년 이상 지연할 수 있는 잠재력을 보여준 탐색적 결과로 해석된다.

이엔셀 관계자는 "EN001의 양호한 안전성과 탐색적 효능 신호를 확인한 만큼, CMT 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제시할 수 있도록 후속 임상개발에 속도를 내겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com