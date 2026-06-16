[AI MY 증시전망] "유가 급락·반도체 강세에 코스피 추가 상승 기대"

뉴욕증시 랠리·반도체주 급등에 투자심리 개선

유가 하락 호재 속 코스피 8500선 안착 여부 주목

*이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 16일 국내 증시는 미·이란 휴전 기대에 따른 유가 하락과 미국 반도체주 랠리를 바탕으로 상승 출발할 것으로 전망된다. 전일 코스피가 5% 넘게 급등하며 8500선을 넘어선 만큼, 장 초반에는 반도체와 인공지능(AI) 밸류체인 중심의 강세가 이어진 뒤 업종별 순환매 여부가 관건이 될 것으로 보인다.

뉴스핌 AI 분석은 이날 코스피와 코스닥이 미국 증시 강세와 유가 하락에 힘입어 투자심리 개선 흐름을 보일 것으로 예상했다. 다만 전일 국내 증시가 미·이란 휴전 기대를 상당 부분 선반영한 만큼, 장중에는 차익실현 매물과 업종별 키 맞추기 흐름이 함께 나타날 수 있다고 진단했다.

전날 국내 증시는 미국과 이란의 종전 협상 타결 기대에 따른 위험자산 선호 확대로 급등했다. 코스피는 전 거래일 대비 422.36포인트(5.20%) 오른 8545.98에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 9824억원, 5500억원을 순매수했고 개인은 1조4954억원을 순매도했다.

[게티이미지뱅크]

장중에는 코스피200 선물이 급등하면서 유가증권시장에서 매수 사이드카가 발동됐다. 반도체·전력기기·운송·자동차·금융 등 대형주 중심으로 매수세가 유입됐고 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·현대차·LG에너지솔루션 등 시가총액 상위 종목 대부분이 상승했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 4.98포인트(0.48%) 오른 1034.03에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 6166억원, 2163억원을 순매수했고 외국인은 8166억원을 순매도했다. 코스닥은 코스피 대형주로 수급이 집중된 영향으로 상승 폭이 제한됐다.

간밤 미국 증시도 강세를 보였다. 15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 468.77포인트(0.92%) 오른 5만1671.03에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 122.83포인트(1.65%) 상승한 7554.29, 나스닥종합지수는 795.10포인트(3.07%) 급등한 2만6683.94를 기록했다.

시장 분위기를 이끈 요인은 미·이란 휴전 기대와 유가 하락이다. 미국과 이란이 중동 전쟁을 끝내고 호르무즈 해협을 재개방하는 예비 합의에 이르렀다는 소식에 미국 원유 선물은 4% 넘게 하락했다. 키움증권에 따르면 서부텍사스산원유(WTI)는 80.75달러로 4.87% 내렸고 브렌트유도 83.17달러로 4.76% 하락했다.

유가 하락은 인플레이션 우려를 낮추고 금리 부담을 완화하는 재료로 작용했다. 이에 따라 금리에 민감한 기술주와 반도체주가 동반 강세를 보였다. 필라델피아 반도체지수는 5.45% 상승했고 마이크론은 10.84%, 엔비디아는 3.54%, AMD는 6.98% 올랐다. 스페이스X도 기업공개(IPO) 흥행 효과가 이어지며 19%대 급등했다.

국내 프리마켓에서도 반도체 대형주가 강세를 보였다. 넥스트트레이드에 따르면 이날 오전 8시 8분 기준 삼성전자는 전일 대비 2.37% 오른 34만5000원에 거래됐고 SK하이닉스는 2.80% 상승한 235만2000원을 기록했다. 삼성전기·SK스퀘어·LG이노텍 등 전기전자·AI 관련주도 오름세를 나타냈다.

키움증권은 미국발 호재가 전일 국내 증시에 일정 부분 반영된 측면이 있다면서도 장 초반 반도체주 중심 강세 이후 다른 업종으로 순환매가 전개될 가능성을 열어둘 필요가 있다고 봤다. 또 최근 코스피가 8500포인트대로 회복하는 과정에서 이전보다 쏠림 현상이 완화되고 있다고 분석했다.

다만 미·이란 합의가 완전한 종전으로 이어졌다고 보기는 이르다. 오는 19일 공식 서명 이후 핵·우라늄 문제와 호르무즈 해협 통행 조건 등을 둘러싼 후속 협상 과정에서 변동성이 다시 커질 수 있다. 이번 주 예정된 연준 정책 발표도 금리와 환율 흐름을 통해 국내 증시에 영향을 줄 수 있는 변수다.

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