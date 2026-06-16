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"폐쇄 체제 개혁·개방의 기폭제"...교황 방북 성사될까

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  • 이재명 대통령이 15일 바티칸서 교황 방북을 요청했다
  • 북한의 공식 초청이 없어 성사 가능성은 낮다
  • 북한은 반발 가능성이 커 평양 방문이 쉽지 않다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

李대통령 "역할 해달라" 요청
교황청 "北 초청하면 간다"
막말 비난 등 걸림돌 적지 않아

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 교황 레오 14세의 방북이 성사될지 여부에 관심이 쏠리고 있다.

이재명 대통령이 15일(현지 시간) 바티칸에서 교황을 만나 남북문제 해결을 위한 역할을 강조하면서 북한을 방문해줄 것을 요청했기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 바티칸을 방문한 이재명 대통령이 15일(현지 시간) 교황 레오 14세에게 선물인 '하느님의 품' 조각상과 백자 다용도 합을 설명하고있다. [사진=청와대] 2026.06.16

이 대통령은 내년 8월 서울에서 열리는 세계청년대회에 교황을 초청하면서, 방한을 계기로 평양을 찾아 달라고 말했다.

교황 방북은 그동안 수차례 거론돼 왔지만 여러 가지 조건이 마련되지 않으면서 불발됐다.

무엇보다 중요한 건 북한의 공식 초청인데 북한은 아직 교황 방북과 관련해 어떤 입장도 밝히지 않고 있다.

교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경도 이 대통령이 레오 14세를 면담한 직후 기자들과 만나 "북한에서 초청하고 여건을 만들어야 가능하다"고 말했다.

교황청은 "북한이 초청하면 간다"는 입장을 견지해 왔다.

평양에도 1988년 건립된 장충성당이 있지만, 교황청에서 파견된 상주 사제가 없이 공소예절을 치르는 수준으로 유지되고 있는 것으로 파악된다.

북한은 조선가톨릭협회 산하 신자가 평양에 800명, 전역에 3000명 정도 된다고 주장하고 있다.

하지만 지난 2014년 8월 프란치스코 교황 방한 때도 '서울 행각', '모의' 등 거친 표현을 써가면서 비방을 퍼붓는 등 노동당과 북한 당국의 노선에 종속된 모습을 드러내고 있다.

당시 북한은 "로마 교황이 어떤 위치에서 세상 사람들을 위해, 더욱이 우리 민족과 겨레를 위해 무슨 일을 해 왔는지 알지 못한다"고 불만을 터트리기도 했다.

이런 기류로 볼 때 북한이 이번에도 교황 방북을 받아들이기는 어려울 것이란 관측에 힘이 실린다.

국무위원장 김정은이 최근 들어 대남 적대노선을 노골화하면서 핵에 대한 집착을 키우는 상황이라 레오 14세를 초청하기 곤란할 것이란 얘기다.

교황의 방문은 폐쇄적인 독재체제나 공산국가의 개혁·개방이나 민주화를 이끄는 기폭제 역할을 해온 것으로 평가된다.

교황 요한 바오르 2세는 1979년 6월 고국인 폴란드를 방문해 대규모 야외 미사와 집회를 열고 자유와 인권, 민족적 자존을 강조했고 이런 분위기가 1980년대 자유노조 운동과 동구권 붕괴를 이끌었다는 분석도 나온다.

또 프란치스코 교황은 2015년 미국과 쿠바를 잇달아 방문하면서 중재 역할을 함으로써 미·쿠바 수교의 가교 역할을 했다.

대북 부처 당국자는 "북한은 이 대통령의 교황 방북 요청에 대해 '내정간섭'이란 식의 반발을 할 가능성이 있다"며 "남북관계가 극도로 경색된 상황에서 레오 14세의 평양방문은 현실적으로 걸림돌이 적지 않다"고 말했다.

 

yjlee@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

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