강기윤 당선인, 마산해양신도시 현안 점검…"원도심 부활 동력 마련"

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법적 문제 해소 및 개발 방향

시민 의견 반영 문제 해결 약속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 창원시장 당선인이 마산해양신도시 등 주요 사업장을 찾아 현안 점검에 나섰다.

강 당선인과 시장직 인수위원회는 15일 마산해양신도시를 비롯한 마산권역 주요 사업장을 방문해 사업 추진 상황과 문제점을 확인하고 향후 방향을 점검했다.

강기윤 창원시장 당선인(가운데)이 15일 마산해양신도시를 방문해 주요사업 현안을 확인하고 향후 추진 방향을 살펴보고 있다.[사진=창원시장직 인수위원회] 2026.06.15

강 당선인은 마산해양신도시에서 사업 추진 현황과 개발 계획을 보고받은 뒤 현장을 둘러봤다. 법적 문제 해소 등 사업 정상화 여부를 확인하고 디지털 자유무역지역과 문화시설 유치 가능성도 검토했다. 그는 "마산해양신도시가 원도심 부활의 동력이 될 수 있도록 큰 틀의 계획을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 대한민국민주주의전당을 방문해 시설 운영 현황과 개선 과제를 점검했다. 강 당선인은 "민주주의전당이 민주화 과정을 체계적으로 보여주는 교육 공간이 돼야 한다"고 밝혔다.

구 롯데백화점 마산점에서는 경남도와 교육청 등 관계 기관과 협력한 공공시설 활용 방안을 살폈다. 강 당선인은 "최소 비용으로 효과를 낼 수 있는 활용 방안을 마련해 상권 활성화를 유도해야 한다"고 주문했다.

이날 현장에서는 사업별 추진 현황과 문제점을 공유하고 시민 편익과 지역 발전을 위한 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.

강 당선인은 "현장과 시민 의견을 직접 확인하는 것이 문제 해결의 출발점"이라며 "지역 현안을 시민 요구에 맞게 단계적으로 풀어가겠다"고 말했다.

한편 강 당선인은 16일 창원문화복합타운과 액화수소플랜트 등 창원권역 주요 사업장을 방문해 점검을 이어갈 예정이다.

news2349@newspim.com