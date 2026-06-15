강기윤 당선인, 마산해양신도시 현안 점검…"원도심 부활 동력 마련"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장 당선인이 15일 마산권역 주요 사업장을 찾아 현안을 점검했다.
- 마산해양신도시에서 사업 정상화 여부를 확인하고 디지털 자유무역지역·문화시설 유치를 검토했다.
- 구 롯데백화점 등에서 공공시설 활용 방안을 모색하며 시민 편익과 지역 발전 방향을 논의했다.
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시민 의견 반영 문제 해결 약속
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 창원시장 당선인이 마산해양신도시 등 주요 사업장을 찾아 현안 점검에 나섰다.
강 당선인과 시장직 인수위원회는 15일 마산해양신도시를 비롯한 마산권역 주요 사업장을 방문해 사업 추진 상황과 문제점을 확인하고 향후 방향을 점검했다.
강 당선인은 마산해양신도시에서 사업 추진 현황과 개발 계획을 보고받은 뒤 현장을 둘러봤다. 법적 문제 해소 등 사업 정상화 여부를 확인하고 디지털 자유무역지역과 문화시설 유치 가능성도 검토했다. 그는 "마산해양신도시가 원도심 부활의 동력이 될 수 있도록 큰 틀의 계획을 마련해야 한다"고 말했다.
이어 대한민국민주주의전당을 방문해 시설 운영 현황과 개선 과제를 점검했다. 강 당선인은 "민주주의전당이 민주화 과정을 체계적으로 보여주는 교육 공간이 돼야 한다"고 밝혔다.
구 롯데백화점 마산점에서는 경남도와 교육청 등 관계 기관과 협력한 공공시설 활용 방안을 살폈다. 강 당선인은 "최소 비용으로 효과를 낼 수 있는 활용 방안을 마련해 상권 활성화를 유도해야 한다"고 주문했다.
이날 현장에서는 사업별 추진 현황과 문제점을 공유하고 시민 편익과 지역 발전을 위한 활용 방안에 대해 의견을 나눴다.
강 당선인은 "현장과 시민 의견을 직접 확인하는 것이 문제 해결의 출발점"이라며 "지역 현안을 시민 요구에 맞게 단계적으로 풀어가겠다"고 말했다.
한편 강 당선인은 16일 창원문화복합타운과 액화수소플랜트 등 창원권역 주요 사업장을 방문해 점검을 이어갈 예정이다.
news2349@newspim.com