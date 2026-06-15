윤건영 충북교육감 '제2기 공감동행교육 준비위' 가동

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 18일 제2기 공감동행교육 준비위를 1달간 운영한다
- 심의보 명예위원장·이중용 위원장·오헌석 집행위원장을 내정하고 자문단을 위촉한다
- 오헌석 교수는 지난 4년 성과를 진단해 AI 시대 대응 정책을 마련하고 최소 비용으로 준비위를 운영한다
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 재선에 성공한 윤건영 충북교육감의 '제2기 공감동행교육출범준비위원회'가 오는 18일부터 1달 간 운영된다.
위원회는 윤건영 교육감의 교육지표인 '지속가능한 공감동행교육'제2기 선거공약 추진 및 교육청의 주요 정책과제를 준비할 수 있도록 학계, 교육계, 유관 단체, 현장 교사 등 실무적으로 구성될 전망이다.
윤 교육감은 심의보 전 충청대 명예교수를 준비위 명예위원장으로, 이중용 전 음성교육장을 위원장으로, 오헌석 서울대 교육학과 교수를 집행위원장으로 내정했다.
아울러 출범준비위원 및 교육학계 교수 중심의 정책자문단, 현장 의견 수렴을 위한 현장자문단을 함께 위촉할 예정이다.
오 교수는 지난 4년의 충북교육성과를 폭넓게 진단하고 AI 시대에 대응할 새로운 4년의 충북교육정책을 고도함으로써 충북교육이 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 혁신 동력을 불어 넣을 계획이다.
준비위원회는 직속기관인 교육연구정보원의 사무실과 집기를 활용하고 최소한의 비용으로 운영된다.
윤건영 교육감은 "선거기간 중 도민들의 충북교육에 대한 열망과 목소리를 현장에서 생생히 느끼고 체감했다"며 "제2기 지속가능한 공감동행교육이 우리나라 최고를 넘어 세계로 나아 가도록 도민이 부여해 준 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com